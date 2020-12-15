49 минут назад
Снег на тротуарах и внутридворовых проездах в Липецке убирают около 1000 дворников
Им помогает около 100 единиц малогабаритной техники. Особое внимание уделяется расчистке внутриквартальных проездов и обработке пешеходных дорожек песком и солью, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
- Иногда расчистить двор полностью мешает личный транспорт жителей. Поэтому хотелось бы обратить внимание липчан на то, что зимой особенно важно парковать автомобили так, чтобы не перекрывать проезд снегоуборочной технике, - поделился представитель управляющей организации «КиТ» Алексей Клюев.
В Липецке около трех тысяч домов, которые обслуживают 82 управляющие компании, в штатах УК порядка 1000 дворников.
Липчанам напоминают, что, если управляющая организация некачественно выполняет работы по уборке снега или вовсе бездействует, следует бращаться в Госжилинспекцию по телефону 22-13-16 или в Единую диспетчерскую службу – 8(800)450-48-48. В течение четырёх часов заявку должны принять в работу. В течение суток – исполнить.
По данным синоптиков, в ближайшее время сильных осадков не ожидается, однако городские и коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.
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Милая Оксана
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