Общество

49 минут назад

Снег на тротуарах и внутридворовых проездах в Липецке убирают около 1000 дворников

6 300
#снегопад
2
Снег на тротуарах и внутридворовых проездах в Липецке убирают около 1000 дворников

Им помогает около 100 единиц малогабаритной техники. Особое внимание уделяется расчистке внутриквартальных проездов и обработке пешеходных дорожек песком и солью, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Так, например, за уборку придомовых территорий 53 МКД в центре города, а также на 9-м микрорайоне и НЛМК отвечает управляющая организация «КиТ». В ночь на 15 декабря на борьбу со снегом вышли 26 её сотрудников – работы продолжают и сейчас. Убирают снег во дворах улиц Мичурина, Школьная и Комсомольская. В первую очередь, расчищают пешеходные дорожки, потом – внутридворовые проезды.

- Иногда расчистить двор полностью мешает личный транспорт жителей. Поэтому хотелось бы обратить внимание липчан на то, что зимой особенно важно парковать автомобили так, чтобы не перекрывать проезд снегоуборочной технике, - поделился представитель управляющей организации «КиТ» Алексей Клюев.

В Липецке около трех тысяч домов, которые обслуживают 82 управляющие компании, в штатах УК порядка 1000 дворников.

Липчанам напоминают, что, если управляющая организация некачественно выполняет работы по уборке снега или вовсе бездействует, следует бращаться в Госжилинспекцию по телефону 22-13-16 или в Единую диспетчерскую службу – 8(800)450-48-48. В течение четырёх часов заявку должны принять в работу. В течение суток – исполнить.

По данным синоптиков, в ближайшее время сильных осадков не ожидается, однако городские и коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

6 300
#снегопад
2

Комментарии (6)

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и че

12 минут назад
Поднять тарифы, А зарплаты видели?
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??????

13 минут назад
Где столько дворников взяли????
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Милая Оксана

15 минут назад
Тысяча человек! Кто нибудь видел?
ответить

Гоша

28 минут назад
Где же столько дворников ? Что- то опять * .
ответить

Поднять тарифы

30 минут назад
житель, вы в Москве тариф видели?
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житель

35 минут назад
В Москве жильцов никто не просит транспорт убирать,да это и невозможно.Но все же чисто,выгребают из под каждого колеса.
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