Снег на тротуарах и внутридворовых проездах в Липецке убирают около 1000 дворников

Им помогает около 100 единиц малогабаритной техники. Особое внимание уделяется расчистке внутриквартальных проездов и обработке пешеходных дорожек песком и солью, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Так, например, за уборку придомовых территорий 53 МКД в центре города, а также на 9-м микрорайоне и НЛМК отвечает управляющая организация «КиТ». В ночь на 15 декабря на борьбу со снегом вышли 26 её сотрудников – работы продолжают и сейчас. Убирают снег во дворах улиц Мичурина, Школьная и Комсомольская. В первую очередь, расчищают пешеходные дорожки, потом – внутридворовые проезды.



- Иногда расчистить двор полностью мешает личный транспорт жителей. Поэтому хотелось бы обратить внимание липчан на то, что зимой особенно важно парковать автомобили так, чтобы не перекрывать проезд снегоуборочной технике, - поделился представитель управляющей организации «КиТ» Алексей Клюев.



В Липецке около трех тысяч домов, которые обслуживают 82 управляющие компании, в штатах УК порядка 1000 дворников.



Липчанам напоминают, что, если управляющая организация некачественно выполняет работы по уборке снега или вовсе бездействует, следует бращаться в Госжилинспекцию по телефону 22-13-16 или в Единую диспетчерскую службу – 8(800)450-48-48. В течение четырёх часов заявку должны принять в работу. В течение суток – исполнить.



По данным синоптиков, в ближайшее время сильных осадков не ожидается, однако городские и коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.



