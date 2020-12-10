Под Липецком в лобовом столкновении пострадали два водителя

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 декабря в Липецком районе 47-летний водитель «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Фиат Пунто» 22-летнего водителя. В аварии пострадали оба водителя.



В Добровском районе на дороге Липецк - Борисовка, 56-летний водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением и допустил столкновение с «ГАЗелью» 35-летнего водителя. С места ДТП госпитализированы оба водителя.



9 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1783 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности –69.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1337 случаев превышения скорости.



Также зафиксированы 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

