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17 минут назад
Россия направила в ВОЗ заявку для регистрации новой вакцины от ковида
"ЭпиВакКорона" стала второй зарегистрированной в РФ вакциной от COVID-19
Россия направила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы по второй отечественной вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс». Уточняется, что документы на вакцину были отправлены 8 декабря, и на данный момент ожидается решение ВОЗ.
"ЭпиВакКорона" стала второй зарегистрированной в РФ вакциной от COVID-19. В ноябре начались испытания препарата на на 150 добровольцах старше 60 лет и 3 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет. До конца года будет выпущено 50 тыс. доз вакцины, 5 тыс. направят на проведение исследований, оставшиеся будут вводиться в гражданский оборот. Массовое производство вакцины запланировано на начало 2021 года. В настоящее время "ЭпиВакКорона" проходит третью фазу клинических исследований.
По словам Поповой, международное сотрудничество началось в январе 2020 года, когда центр "Вектор" Роспотребнадзора внесли в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике с COVID-19.
11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия завершила работу по созданию первой вакцины против коронавируса. Она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром имени Гамалеи.
"ЭпиВакКорона" стала второй зарегистрированной в РФ вакциной от COVID-19. В ноябре начались испытания препарата на на 150 добровольцах старше 60 лет и 3 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет. До конца года будет выпущено 50 тыс. доз вакцины, 5 тыс. направят на проведение исследований, оставшиеся будут вводиться в гражданский оборот. Массовое производство вакцины запланировано на начало 2021 года. В настоящее время "ЭпиВакКорона" проходит третью фазу клинических исследований.
По словам Поповой, международное сотрудничество началось в январе 2020 года, когда центр "Вектор" Роспотребнадзора внесли в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике с COVID-19.
11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия завершила работу по созданию первой вакцины против коронавируса. Она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром имени Гамалеи.