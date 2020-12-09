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17 минут назад

Россия направила в ВОЗ заявку для регистрации новой вакцины от ковида

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Россия направила в ВОЗ заявку для регистрации новой вакцины от ковида

"ЭпиВакКорона" стала второй зарегистрированной в РФ вакциной от COVID-19

Россия направила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы по второй отечественной вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс». Уточняется, что документы на вакцину были отправлены 8 декабря, и на данный момент ожидается решение ВОЗ.

"ЭпиВакКорона" стала второй зарегистрированной в РФ вакциной от COVID-19. В ноябре начались испытания препарата на на 150 добровольцах старше 60 лет и 3 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет. До конца года будет выпущено 50 тыс. доз вакцины, 5 тыс. направят на проведение исследований, оставшиеся будут вводиться в гражданский оборот. Массовое производство вакцины запланировано на начало 2021 года. В настоящее время "ЭпиВакКорона" проходит третью фазу клинических исследований.

По словам Поповой, международное сотрудничество началось в январе 2020 года, когда центр "Вектор" Роспотребнадзора внесли в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике с COVID-19.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия завершила работу по созданию первой вакцины против коронавируса. Она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром имени Гамалеи.
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