В России

25 минут назад

В Сургуте задержали врача-взяточника

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В Сургуте задержали врача-взяточника

Врач получал взятки за операции вне очереди

В Сургуте расследуется уголовное дело в отношении заведующего одного из отделений травматологической больницы. По версии следствия, врач брал у пациентов крупные суммы денег за проведение операций вне очереди, сообщает Российская Газета.

Так, он получил от инвалида 140 тысяч рублей за внеочередную операцию по протезированию тазобедренного сустава, а еще два пациента заплатили врачу 180 и 190 тысяч рублей.

Из-за внеочередного протезирования те, кто стоял в очереди на плановую операцию, не получили медицинскую помощь вовремя.

В кабинете подозреваемого силовики обнаружили сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей, а еще более 2,5 миллиона рублей - дома. Кроме того, на счетах нерадивого врача было обнаружено более 17 миллионов рублей. В собственности его и его супруги значатся шесть квартир в Сургуте, Тюменской области и в Санкт-Петербурге, а также два земельных участка и дача.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу. Завотделения задержан, ему предъявлено обвинение в трех преступлениях по п. "б, в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Так как стоимость имущества супругов явно не соответствуют уровню их дохода, следователи полагают, что в деле могут появиться другие эпизоды.
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