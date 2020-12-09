Происшествия
51 минуту назад
В Тербунском районе подорвали обнаруженные боеприпасы
Сотню снарядов обнаружили накануне поисковики отряда «Зверобой»
Как сообщал GOROD48, вчера в селе Малые Борки Тербунского района поисковики отряда «Зверобой» во время разведочных мероприятий по поиску останков красноармейцев нашли в земле почти сотню снарядов: 105-миллиметровые – 42 штуки, 76мм – 58 штук.
Как сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области, сегодня взрывотехнической группой снаряды были уничтожены на спецполигоне Тербунского района.
Фото: ugpss48.ru
Как сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области, сегодня взрывотехнической группой снаряды были уничтожены на спецполигоне Тербунского района.
Фото: ugpss48.ru