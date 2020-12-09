Происшествия

51 минуту назад

В Тербунском районе подорвали обнаруженные боеприпасы

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#подрыв боеприпасов
В Тербунском районе подорвали обнаруженные боеприпасы

Сотню снарядов обнаружили накануне поисковики отряда «Зверобой»

Как сообщал GOROD48, вчера в селе Малые Борки Тербунского района поисковики отряда «Зверобой» во время разведочных мероприятий по поиску останков красноармейцев нашли в земле почти сотню снарядов: 105-миллиметровые – 42 штуки, 76мм – 58 штук.

Как сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области, сегодня взрывотехнической группой снаряды были уничтожены на спецполигоне Тербунского района.

Фото: ugpss48.ru

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#подрыв боеприпасов

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