Около 300 раз с начала года городские спасатели выезжали к нуждающимся в помощи липчанам

Десять раз с начала недели спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка выезжали, чтобы оказать социальную помощь горожанам. В основном, на вскрытие дверей, за которыми находились нуждающиеся в экстренной медицинской помощи пожилые люди.

Так, в понедельник 30 ноября в посёлке Матырский была спасена женщина с сердечным приступом, не отвечавшая на звонки и стук в дверь. Когда доступ к больной был обеспечен, её передали бригаде скорой помощи.



Аналогичные ситуации происходили и в последующие три дня. В трёх случаях люди находились без сознания, ещё в трёх – помощь спасателей потребовалась в переносе пациентов внутри квартиры и до машин «скорой».



Всего с января по декабрь 2020 года в городском управлении ГО и ЧС зафиксировано 130 выездов спасателей для оказания доступа медикам в квартиры пожилых липчан. Практически столько же раз их помощь понадобилась для переноса больных, упавших внутри квартиры, либо в их транспортировке до кареты «скорой».



