Общество

вчера, 15:30

Около 300 раз с начала года городские спасатели выезжали к нуждающимся в помощи липчанам

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#спасатели
Около 300 раз с начала года городские спасатели выезжали к нуждающимся в помощи липчанам

Десять раз с начала недели спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка выезжали, чтобы оказать социальную помощь горожанам. В основном, на вскрытие  дверей, за которыми находились  нуждающиеся в экстренной медицинской помощи пожилые люди.   

Так, в понедельник 30 ноября в посёлке Матырский была спасена женщина с сердечным приступом, не отвечавшая на звонки и стук в дверь. Когда доступ к больной был обеспечен, её передали бригаде скорой помощи.

Аналогичные ситуации происходили и в последующие три дня. В трёх случаях люди находились без сознания, ещё в трёх – помощь спасателей потребовалась в переносе пациентов внутри квартиры и до машин «скорой».  

Всего с января по декабрь 2020 года в городском управлении ГО и ЧС зафиксировано 130 выездов спасателей для оказания доступа медикам в квартиры пожилых липчан. Практически столько же раз их помощь понадобилась для переноса больных, упавших внутри квартиры, либо в их транспортировке до кареты «скорой».

646
#спасатели

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