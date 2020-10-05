В массовой аварии на тамбовской трассе пострадала 2-летняя девочка

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области погибли два человека, семнадцать человек получили травмы.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 октября в Липецке на трассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Тойота» и «Рено», от удара «Рено» отлетел под грузовики «Мерседес» и «КамАЗ».



В аварии получили травмы 29-летняя женщина-водитель «Рено» и ее 2-летняя пассажирка. Ребенок находился в детском кресле, что, возможно, спасло его от более тяжелых травм. Причиной столкновения стало нарушение дистанции.



В Усманском районе 2 октября из-за выезда на встречную полосу столкнулись автомобили «Шевроле» под управлением 30-летнего водителя и «Дэу-Нексия» с 37-летним мужчиной за рулем. В аварии погиб 26-летний пассажир «Дэу», оба водителя госпитализированы.



3 октября в Елецком районе на трассе Орел – Тамбов 30-летний мотоциклист не справился с управлением и мотоцикл опрокинулся. Мужчина получил смертельные травмы.



В тот же день в селе Кривополянье Чаплыгинского района столкнулись автомобиль «Фольксваген» с 54-летним мужчиной за рулем и мопед под управлением 15-летнего парня. Подросток получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.



4 октября в Липецке на улице Космонавтов автобус «ПАЗ» под управлением 43-летнего водителя на регулируемом пешеходном переходе сбил 40-летнего мужчину. Он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.



За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3893 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 52 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 138.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2997 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушение правил парковки.



Также зафиксировано 72 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

