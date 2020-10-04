Происшествия

17 минут назад

Гектар травы горел рядом с элитным поселком под Липецком

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#пожар #МЧС
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Гектар травы горел рядом с элитным поселком под Липецком

Возгорания сухой травы и мусора не прекращаются в Липецкой области.

Сегодняшний день, 4 октября, пополнил статистику природных пожаров — у поселка Берендей в Липецком районе взметнулся столб дыма. Оказалось, что вспыхнула сухая трава на другом конце поля у садоводства.

По словам местных жителей, пожарные вовремя локализовали возгорание и не пустили огонь в сторону населенного пункта.

- Тушением огня у СНТ «Горняк-1» занимались два отдаления пожарных и две поливальные машины, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Площадь возгорания составила один гектар.
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#пожар #МЧС
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