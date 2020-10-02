Лукашенко ввел санкции против ЕС

Минск выступает против развития конфронтации, но не может не реагировать на недружественные действия, пояснили в министерстве. Белоруссия со 2 октября вводит санкции против Евросоюза в качестве ответной меры.





- В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать, - говорится в заявлении МИД с уточнением, что единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия.



Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в списке для наложения ограничений значатся примерно 40 лиц, напоминает



Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80 процентами голосов. По всей стране восьмую неделю продолжаются массовые протесты. Первые акции жестоко подавлялись, пишет

Минск пригрозил выйти из совместных программ и разорвать дипотношения с Евросоюзом в случае дальнейшей раскрутки "санкционного маховика", пишет ТАСС . Белоруссия остается приверженной диалогу, однако действия ЕС вынуждают принять соответствующие меры в целях защиты национальных интересов республики, отметили в МИД.- В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать, - говорится в заявлении МИД с уточнением, что единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в списке для наложения ограничений значатся примерно 40 лиц, напоминает РИА Новости . Среди них нет имени президента республики Александра Лукашенко.Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80 процентами голосов. По всей стране восьмую неделю продолжаются массовые протесты. Первые акции жестоко подавлялись, пишет «Лента»