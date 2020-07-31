Липецкие выпускницы показали свои платья

Нежная красавица, роковая женщина, «голое» платье ,принцесса. Вчерашние школьницы примерили на себя самые разные образы.

Сегодня вечером на Набережной состоится вечеринка для выпускников. Этот праздник для Липецка можно сравнить с модным дефиле. Девушки детально продумывают свой образ, на выпускниц приходит посмотреть много липчан. В этом году оценить тенденции можно заранее: девушки поделились своими вечерними нарядами в Instagram.