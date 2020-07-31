Общество

сегодня, 12:11

Липецкие выпускницы показали свои платья

2083
#выпускной #соцсети
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Нежная красавица, роковая женщина, «голое» платье ,принцесса. Вчерашние школьницы примерили на себя самые разные образы.

Сегодня вечером на Набережной состоится вечеринка для выпускников. Этот праздник для Липецка можно сравнить с модным дефиле. Девушки детально продумывают свой образ, на выпускниц приходит посмотреть много липчан. В этом году оценить тенденции можно заранее: девушки поделились своими вечерними нарядами в Instagram.

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2083
#выпускной #соцсети
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