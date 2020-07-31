Происшествия

58 минут назад

16-летний велосипедист попал под колеса «Киа Рио» на улице Студеновской

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#авария #ДТП
16-летний велосипедист попал под колеса «Киа Рио» на улице Студеновской

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пять человек получили различные травмы, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 31 июля в Липецке на улице Студеновской 23-летняя женщина-водитель «Киа Рио» наехала на 16-летнего велосипедиста. Подростка доставили в областную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация ему не понадобилась. 

В 23.00 на улице Центральной села Крутченская Байгора Усманского района опрокинулся мотоцикл «Велс», которым управлял 17-летний подросток. Юноша умер на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.

 - Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе проверки. Однако, по предварительным сведениям, юноша управлял мотоциклом без защитного мотошлема, что усугубляет тяжкие последствия аварий, - сообщили в УГИБДД по региону.

В Ельце на улице 50 лет Победы 26-летний водитель скутера сбил 19-летнего парня. С места аварии в ГУЗ «Городская больница №1» доставлен водитель скутера, 19-летний пешеход от госпитализации он отказался.  

В Добринском районе на автодороге Грязи - Добринка столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и автобус «ЛиАЗ». 26-летний водитель «Гранты» и его 25-летний пассажир госпитализированы.

30  июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2749 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 65

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрированы 2307 случаев превышения скорости.

Также зафиксированы 34 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Поколение сиартфонов

29 минут назад
Совсем к эизни не * , как выйдут из комнаты, теряются, делать ничего неумеют...
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48

39 минут назад
велосипедисты еще те нарушители! спешиваться надо при переходе через дорогу!
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