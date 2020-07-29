Спасатели предупреждают о грозах, и ливнях с градом

Главное управление МЧС по Липецкой области, распространило экстренное предупреждение.



«По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 и 30 июля в регионе ожидаются неблагоприятные метеоусловия: дожди, местами грозы, в отдельных районах ливни и град. Ветер западный 5-10, днем при грозах местами порывы до 18 м/с. Температура ночью 15-20, днем 25-30 градусов», - предупреждают спапсатели.