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Спасатели предупреждают о грозах, и ливнях с градом

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#гроза #град
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Спасатели предупреждают о грозах, и ливнях с градом
Главное управление МЧС по Липецкой области, распространило экстренное предупреждение.

«По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 и 30 июля в регионе ожидаются неблагоприятные  метеоусловия: дожди, местами грозы, в отдельных районах ливни и град. Ветер западный 5-10, днем при грозах местами порывы до 18 м/с. Температура ночью 15-20, днем 25-30 градусов», - предупреждают спапсатели.
2 2061
#гроза #град
2

Комментарии (2)

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Придурковатый Йагор

6 минут назад
Срочно, немеделенно, секретно лично, всем стоять и бояться, вызвать спицназ, поднять в воздух авиацию, вызвать подмогу- есличо...
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Значит,

сегодня, 12:47
Не будет
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