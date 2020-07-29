Общество

сегодня, 10:45

Аллею у Молодежного парка не успели сдать, а уже разломали

24 1747
#вандализм

Городские власти пристыдили вандалов, ломающих парковую мебель.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка сообщил о новых актах вандализма в общественных пространствах города. Из последних зафиксированных актов вандализма - порча лавочек вдоль Берёзовой аллеи и в Молодёжном парке, хотя он ещё даже не сдан в эксплуатацию, порча встроенных светильников на Липецком городище. Чиновники в соцсетях решили пристыдить вандалов.

- Просим вас бережно относиться к обновлённым городским пространствам города. Мы стали чаше получать обращения по поводу порчи имущества в наших любимых парках, скверах и других популярных местах Липецка. На создание общественных пространства потрачены значительные бюджетные средства, а ещё много любви и старания. Просим вас сохранять красоту нашего города и убирать за собой, - указано в обращении департамента градостроительства.



Пользователи отреагировали на обращение. Они предлагают начать привлекать вандалов к штрафам и общественным работам на пострадавшем объекте.
24 1747
#вандализм

Комментарии (24)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Личное мнение

14 минут назад
У нас не так давно на ряде остановок били стёкла. С завидной регулярностью. Стёкла меняли, их били. И сейчас , в паре мест , регулярно "вандалы". Или "исполнители"? Пора следствию подключаться.
ответить

И п

15 минут назад
Делать надо руками а не одним местом! Тогда и ломаться не будет
ответить

Тань это не работает

21 минуту назад
Татьяна, ну не работает и все! Корень этой проблемы не в том, что это быдло не привлекается к ответственности в виде большого денежного штрафа, а в том, что это быдло, и оно есть! Нужно воспитывать детей с раннего детства и глядишь, одно, второе, третье поколение пройдет и этих проблем не будет. Но чтобы так случилось, необходимо очень кропотливо и тщательно воспитывать детей с самого раннего детства.
ответить

Инстраграммчик почИтывать надо !

30 минут назад
27, один персонаж у Уваркиной так и заявил . НЕ МУСОРЬТЕ , и МУСОРКИ НЕ НАДО БУДЕТ СТАВИТЬ !
ответить

27

36 минут назад
Для лавочек надо было сделать карманы, а то пол дорожки занимают. Сидят с колясками, едут дети на велосипеде , самокате и не обойти не пройти. И УРНЫ поставьте !
ответить

Инстраграммчик почИтывать надо !

36 минут назад
БЕДА, общ.помощники губернатора.- подхалимничают у Артамонова и Уваркиной .
ответить

гость

37 минут назад
Александр, запомните Александр , всё , абсолютно всё в Липецке делается с учётом мнений жителей , об этом постоянно талдычит Департамент градостроительства и архитектуры Липецка.
ответить

Я так думаю

39 минут назад
20.09.2018 10:00 Городище треснуло, вандалы, ктоже ещё. Хорошо что есть списать на кого свои неудачные проекты.
ответить

Татьяна

40 минут назад
Давно пора штрафовать за порчу имущества на хорошую сумму,установить камеры и отслеживать. А то наши власти ,что то проявляют мягкость в отношении таких людей,умоляют не портить имущество,а надо жестко действовать.
ответить

Александр

48 минут назад
Какой идиот поставил лавочки в Молодёжном парке посреди дороги?С колясками родители сидят и пол дорожки занимают,это идиот-проектировщик
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

2 августа движение в центре Липецка будет ограничено на время полумарафона
#дорожное движение
2 августа движение в центре Липецка будет ограничено на время полумарафона

18 минут назад

Общество
С утра и до обеда 2 августа в Липецке закроют для движения автотранспорта центр города
#полумарафон #ограничение движения автотранспортае
22
С утра и до обеда 2 августа в Липецке закроют для движения автотранспорта центр города

сегодня, 10:52

Общество
В обладминистрации выяснили, откуда появился 22-й умерший от COVID-19
#коронавирус
3
В обладминистрации выяснили, откуда появился 22-й умерший от COVID-19

сегодня, 10:42

Общество
Липчане получат 810 млн рублей как льготы на жилищно-коммунальные услуги
#льгота #ЖКХ
2
Липчане получат 810 млн рублей как льготы на жилищно-коммунальные услуги

сегодня, 10:29

Общество
Липецким туристам предписано по возвращении из-за рубежа сдать тест на COVID-19
#коронавирус
10
Липецким туристам предписано по возвращении из-за рубежа сдать тест на COVID-19

сегодня, 09:55

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
7
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:07

Общество