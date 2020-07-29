Аллею у Молодежного парка не успели сдать, а уже разломали

Городские власти пристыдили вандалов, ломающих парковую мебель.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка сообщил о новых актах вандализма в общественных пространствах города. Из последних зафиксированных актов вандализма - порча лавочек вдоль Берёзовой аллеи и в Молодёжном парке, хотя он ещё даже не сдан в эксплуатацию, порча встроенных светильников на Липецком городище. Чиновники в соцсетях решили пристыдить вандалов.- Просим вас бережно относиться к обновлённым городским пространствам города. Мы стали чаше получать обращения по поводу порчи имущества в наших любимых парках, скверах и других популярных местах Липецка. На создание общественных пространства потрачены значительные бюджетные средства, а ещё много любви и старания. Просим вас сохранять красоту нашего города и убирать за собой, - указано в обращении департамента градостроительства.Пользователи отреагировали на обращение. Они предлагают начать привлекать вандалов к штрафам и общественным работам на пострадавшем объекте.