Происшествия

7 минут назад

В Липецке на обочине дороги найден труп

245
#труп
В Липецке на обочине дороги найден труп

Мертвый мужчина лежал рядом с проезжей частью дороги Липецк-Грязи.

На место обнаружения тела мужчины 28 июля выехали сотрудники полиции и следственного комитета. Установить его личность сразу не удалось. На вид умершему было 30-35 лет.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, причина смерти мужчины устанавливается. Признаков насильственной смерти на теле нет.

- Проверку по факту обнаружения тела мужчины проводит Следственный отдел по Левобережному округу  Липецка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
245
#труп

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