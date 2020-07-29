В Липецке на обочине дороги найден труп

Мертвый мужчина лежал рядом с проезжей частью дороги Липецк-Грязи.

На место обнаружения тела мужчины 28 июля выехали сотрудники полиции и следственного комитета. Установить его личность сразу не удалось. На вид умершему было 30-35 лет.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, причина смерти мужчины устанавливается. Признаков насильственной смерти на теле нет.



- Проверку по факту обнаружения тела мужчины проводит Следственный отдел по Левобережному округу Липецка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

