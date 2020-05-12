Происшествия

45 минут назад

Инспекторы ДПС во время дежурства потушили пожар в квартире

2 489
#пожар
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Инспекторы ДПС во время дежурства потушили пожар в квартире

Из окна третьего этажа жилого дома из окна валил дым, а на балконе стояли двое детей.

Майор полиции Александр Лопоухов, младший лейтенант полиции Виктор Золотарев и заместитель командира взвода батальона ДПС Сергей Пополитов дежурили на площади Танкистов, когда получили сообщение из дежурной части о горящей неподалеку на улице Меркулова квартире. Полицейские отправились по указанному адресу.

- Прибыв на место, они увидели, что возле дома столпились люди, а из окна третьего этажа валит дым, на балконе в это время находились двое детей. Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии отправились к квартире, - рассказали в областном управлении ГИБДД.

Оказалось, что дети уже открыли дверь квартиры и выбежали в подъезд. В самой квартире стоял густой дым, а в одной комнате полыхало открытое пламя. Полицейские смогли потушить огонь подручными средствами до приезда пожарных.
2 489
#пожар
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Комментарии (2)

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Правда

15 минут назад
Приятная новость.Здоровья Вам служивые.
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Гость 48

22 минуты назад
Молодцы!
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