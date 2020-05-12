Новости в instagram

44 минуты назад

За сутки выявлены 47 инфицированных коронавирусом

9 1631
#коронавирус
1
За сутки выявлены 47 инфицированных коронавирусом
12 мая в Липецкой области подтверждены еще 47 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает региональный штаб по предотвращению распространения инфекции.

С начала эпидемии в  Липецкой области зарегистрированы 944 случая новой коронавирусной инфекции.
9 1631
#коронавирус
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ттт

4 минуты назад
то каждый день было по 48 и вдруг 47. Подозреваю у них было 48 пробирок в лаборатории, одну криворукие лаборанты разбили. Теперь будут выявлять по 47 ...
ответить

Топ 40

5 минут назад
Поднялись на 39 место.
ответить

? Оперу штабу

9 минут назад
Сколько тестов проведено? Какой процент заболевших от количества тестов? Кому проводят тесты?
ответить

Скептик

10 минут назад
Вот вы конечно извините,но что за ровные цифры каждый день?!47-48-49-47,на протяжении долгого периода.Типа главное стабильность?
ответить

С верой в лучшее

11 минут назад
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20200510-1958.html - ВОЗ заявляет вроде мы вышли на плато
ответить

А Я

14 минут назад
вчера предсказал число 47 ,так и произошло !!!!
ответить

Гость

20 минут назад
Брать по статистике у нас пол ОБЛОСТИ перегорела этой заразой. Каждый день больше 40 человек
ответить

Ммм

23 минуты назад
Больше 50 видимо не делают.
ответить

Гы гы

27 минут назад
Ну всё, на убыль пошло.А если честно, то нас держат за Дэбилов
ответить

Еще в рубрике

Массовым мероприятиям - нет. Школы останутся под замком. Детсады начнут открывать по потребности
#коронавирус #школы #детсады
115
Массовым мероприятиям - нет. Школы останутся под замком. Детсады начнут открывать по потребности

вчера, 17:55

Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области по-прежнему действует до 31 мая
#коронавирус #самоизоляция
130
Режим самоизоляции в Липецкой области по-прежнему действует до 31 мая

вчера, 16:50

Новости в instagram
COVID-19 подтвердился ещё у 48 человек в Липецкой области
#коронавирус
64
COVID-19 подтвердился ещё у 48 человек в Липецкой области

вчера, 10:46

Новости в instagram
К спасению 11-летней липчанки присоединились Игорь Артамонов и министр здравоохранения
#медицина
60
К спасению 11-летней липчанки присоединились Игорь Артамонов и министр здравоохранения

вчера, 10:16

Общество
COVID-19 выявлен у 48 человек в Липецкой области
#COVID-19 #коронавирус
129
COVID-19 выявлен у 48 человек в Липецкой области

10.05.2020 10:41

Общество
«Пропал без вести в 1943. Вернулся домой в 1947 году»
#День Победы #соцсети
«Пропал без вести в 1943. Вернулся домой в 1947 году»

09.05.2020 14:26

Общество