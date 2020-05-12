Новости в instagram
44 минуты назад
За сутки выявлены 47 инфицированных коронавирусом
9 1631
12 мая в Липецкой области подтверждены еще 47 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает региональный штаб по предотвращению распространения инфекции.
С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 944 случая новой коронавирусной инфекции.
С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 944 случая новой коронавирусной инфекции.
9 1631
Еще в рубрике
10.05.2020 10:41Общество
ттт
Топ 40
? Оперу штабу
Скептик
С верой в лучшее
А Я
Гость
Ммм
Гы гы