За сутки выявлены 47 инфицированных коронавирусом

12 мая в Липецкой области подтверждены еще 47 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает региональный штаб по предотвращению распространения инфекции.



С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 944 случая новой коронавирусной инфекции.

