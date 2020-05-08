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55 минут назад
Липецкая вечЁрка: самоизоляция до лета, третья жертва и пропавший парень
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 8 мая.
Главная новость дня – продление режима самоизоляции до 31 мая. При этом Игорь Артамонов не исключил возможности ослабления режима при положительном развитии ситуации с COVID-19. Если в течение недели число новых случаев заражения коронавирусом не будет увеличиваться — поэтапно начнут открываться предприятия и организации. Одними из первых возобновят детские сады.»Больше 50 процентов заболеваемости коронавирусом протекает в бессимптомной форме. И это опасно. Поэтому липчанам надо выходить на улицы в масках. Понимаю, что это непопулярно, но другого варианта нет», считает Игорь Артамонов.
Сегодня в Липецкой области умер третий пациент с COVID-19. Ему был 61 год. Он проживал в Хлевенском районе, в селе Елецкая Лозовка. Умерший мужчина получал лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. У него была диагностирована двусторонняя тяжёлая внебольничная пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, 186 человек выздоровели, 44 выписали сегодня. 563 — на лечении.
Тем временем на остановках транспорта, откуда разъезжаются автобусы по садоводческим товариществам, разгораются коронавирусные страсти. «В шесть утра на остановке в районе ЛТЗ автобус ждали около 60 человек. Всего двое - женщина 60-ти лет и молодой человек в камуфляже - без масок. Парень молча проигнорировал вопрос корреспондента GOROD48 об этом нарушении 159-го постановления главы областной администрации о самоизоляции, а пенсионерка громко возмутилась требованию о входе в автобус в маске: что, задохнуться, что ли? Но тут же достала из сумки самодельную маску. «Малышеву посмотрите! Вирус - это все туфта!», заявила женщина».
У села Новоникольское Данковского района в реке Дон местный житель обнаружил мешок с трупом мужчины. Оказалось, что найдены останки пропавшего без вести 9 апреля 26-летнего Андрея Кондукторова. Подозреваемый в его убийстве уже задержан. 28-летний житель Данкова дал признательные показания. По его словам, он ударил парня топором по голове, а затем добил кирпичом на берегу реки Дон.
Сегодня в Липецкой области умер третий пациент с COVID-19. Ему был 61 год. Он проживал в Хлевенском районе, в селе Елецкая Лозовка. Умерший мужчина получал лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. У него была диагностирована двусторонняя тяжёлая внебольничная пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, 186 человек выздоровели, 44 выписали сегодня. 563 — на лечении.
Тем временем на остановках транспорта, откуда разъезжаются автобусы по садоводческим товариществам, разгораются коронавирусные страсти. «В шесть утра на остановке в районе ЛТЗ автобус ждали около 60 человек. Всего двое - женщина 60-ти лет и молодой человек в камуфляже - без масок. Парень молча проигнорировал вопрос корреспондента GOROD48 об этом нарушении 159-го постановления главы областной администрации о самоизоляции, а пенсионерка громко возмутилась требованию о входе в автобус в маске: что, задохнуться, что ли? Но тут же достала из сумки самодельную маску. «Малышеву посмотрите! Вирус - это все туфта!», заявила женщина».
У села Новоникольское Данковского района в реке Дон местный житель обнаружил мешок с трупом мужчины. Оказалось, что найдены останки пропавшего без вести 9 апреля 26-летнего Андрея Кондукторова. Подозреваемый в его убийстве уже задержан. 28-летний житель Данкова дал признательные показания. По его словам, он ударил парня топором по голове, а затем добил кирпичом на берегу реки Дон.
Виктор 2-28-14
Виктор 2-28-14
Виктор 2-28-14
Виктор 2-28-14
Виктор 2-28-14
э как