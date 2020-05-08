44 человека в регионе сегодня завершили лечение от коронавируса.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, 186 человек выздоровели, 3 человека умерли. 563 — на лечении.

Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению инфекции, по состоянию на два часа дня в больницах региона находятся 191 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 327 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 372 пациента с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова — 25 человек.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1049 человек.



За последние сутки в регионе подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 24

г. Елец - 3

Гразинский район - 1

Данковский район - 1

Добринский район - 3

Лебедянский район - 3

Лев-Толстовский район - 4

Липецкий район - 6

Тербунский район - 1

Усманский район - 1

Хлевенский район - 1

Чаплыгинский район - 1



