Коронавирус

48 минут назад

44 человека в регионе сегодня завершили лечение от коронавируса.

8 873
#коронавирус
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44 человека в регионе сегодня завершили лечение от коронавируса.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, 186 человек выздоровели, 3 человека умерли. 563 — на лечении. 

Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению инфекции, по состоянию на два часа дня в больницах региона находятся 191 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 327 человек с подозрением на выделение вируса. 
 
Получают лечение на дому 372 пациента с лёгкой формой COVID-19. 
 
В обсерваторе Данкова — 25 человек. 
 
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1049 человек. 
 
За последние сутки в регионе подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: 
 
г. Липецк - 24 
г. Елец - 3 
Гразинский район - 1 
Данковский район - 1 
Добринский район - 3 
Лебедянский район - 3 
Лев-Толстовский район - 4 
Липецкий район - 6 
Тербунский район - 1 
Усманский район - 1 
Хлевенский район - 1 
Чаплыгинский район - 1

8 873
#коронавирус
1

Комментарии (8)

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Любопытный

5 минут назад
Наверное необходимо действовать, беря с него пример, уволить нахрен.
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Ириша

5 минут назад
Елец- три?????брехня . Нет никого . Елец маленький. Сразу слух бы прошёл .
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Любопытный

11 минут назад
Подскажите, каким образом от имени избирателя снимается с должности губернатор и мер?
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Липчанин

16 минут назад
В Липецке 24, почему не сообщается откуда они, как заразились?
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1111

16 минут назад
А чего карту то не обновляют? Уже дня 4 количество не меняется.
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MASOK.NET

28 минут назад
Я пишу цифры которые написаны в этой же статье , выше . Почему удаляете то ?
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Почему

30 минут назад
Не делают повторный анализ на вирус тем, кто дома с пневмонией пролечился и вышел быстренько на работу? Первый же тест часто ложный как сообщали с СМИ
ответить

Почему

31 минуту назад
Не делают повторный анализ на вирус тем, кто дома с пневмонией пролечился и вышел быстренько на работу? Первый же тест часто ложный как сообщали с СМИ
ответить

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