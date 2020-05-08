48 минут назад
44 человека в регионе сегодня завершили лечение от коронавируса.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, 186 человек выздоровели, 3 человека умерли. 563 — на лечении.
Получают лечение на дому 372 пациента с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова — 25 человек.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1049 человек.
За последние сутки в регионе подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 24
г. Елец - 3
Гразинский район - 1
Данковский район - 1
Добринский район - 3
Лебедянский район - 3
Лев-Толстовский район - 4
Липецкий район - 6
Тербунский район - 1
Усманский район - 1
Хлевенский район - 1
Чаплыгинский район - 1
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