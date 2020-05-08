Игорь Артамонов подписал постановление о выплатах пособия на детей от 3 до 7 лет

В соответствии с ним ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет.

- Пособия смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Сумма ежемесячных выплат составит 4 920 рублей на ребенка. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет включительно, выплата осуществляется на каждого из них, - сообщает пресс-служба администрации Липецкие области.



По подсчетам специалистов управления социальной защиты населения региона, ежемесячные выплаты будут получать более 12 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет.



«Прием документов начнется с 1 июня этого года. Подать их можно будет через портал Госуслуги, в МФЦ или соцзащите по месту жительства. От заявителей потребуется заявление, паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Все остальные сведения, включая информацию о доходах, сотрудники соцзащиты будут запрашивать самостоятельно», - добавили в пресс-службе областной администрации.

