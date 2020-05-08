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Игорь Артамонов подписал постановление о выплатах пособия на детей от 3 до 7 лет

25 1657
#выплаты
Игорь Артамонов подписал постановление о выплатах пособия на детей от 3 до 7 лет

В соответствии с ним ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет. 

- Пособия смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Сумма ежемесячных выплат составит 4 920 рублей на ребенка. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет включительно, выплата осуществляется на каждого из них, - сообщает пресс-служба администрации Липецкие области. 

По подсчетам специалистов управления социальной защиты населения региона, ежемесячные выплаты будут получать более 12 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет.

«Прием документов начнется с 1 июня этого года. Подать их можно будет через портал Госуслуги, в МФЦ или соцзащите по месту жительства. От заявителей потребуется заявление, паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Все остальные сведения, включая информацию о доходах, сотрудники соцзащиты будут запрашивать самостоятельно», - добавили в пресс-службе областной администрации.
25 1657
#выплаты

Комментарии (25)

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Город48

1 минуту назад
Продажные шлюхи
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Ветеран

14 минут назад
Ветеранам труда добавьте, а то позор 525 рублей.
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Ха ха

14 минут назад
Пока документы собирать будем,с голоду сдохнем.И платить не надо.
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Житель

28 минут назад
Мы администрацию увольняем ,всю и сразу. Без их мудрого руководства даже проще. А если бы вообще не мешали вообще было бы отлично.
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Житель

31 минуту назад
Два месяца показали что жить можно без работающей административной машины.
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!

32 минуты назад
Народ, тебя дурака и дурить не нужно,ты уже готовый дурак
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Рф

32 минуты назад
Два месяца показали что жить можно без работающей административной машины.
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Это ужас какой-то

33 минуты назад
И в ЦЗН на учет уже месяц встать не получается сижу с тремя детьми,в помощь получила выплату за школьные обеды 400рублей и все!
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!

33 минуты назад
Народ, тебя и дурить не надо,ты и так дурак
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Гарик

36 минут назад
Мишустин вылез из берлоги после "коронавируса". Очень быстро вылечился. Выглядит * , бодренько и свежО. И Бабкина Надя тоже помолодела после вирусни, а говорили ,что в трусы сралась когда болела. Выходит вирус то чудеса творит.
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