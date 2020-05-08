сегодня, 16:54
Игорь Артамонов подписал постановление о выплатах пособия на детей от 3 до 7 лет
В соответствии с ним ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет.
По подсчетам специалистов управления социальной защиты населения региона, ежемесячные выплаты будут получать более 12 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет.
«Прием документов начнется с 1 июня этого года. Подать их можно будет через портал Госуслуги, в МФЦ или соцзащите по месту жительства. От заявителей потребуется заявление, паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Все остальные сведения, включая информацию о доходах, сотрудники соцзащиты будут запрашивать самостоятельно», - добавили в пресс-службе областной администрации.
Город48
Ветеран
Ха ха
Житель
Житель
!
Рф
Это ужас какой-то
!
Гарик