Общество

14 минут назад

Липецким медикам передали «ГАЗель» помощи

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#помощь #коронавирус

В больницу «Скорой помощи» и «инфекционку» привезли десятки коробок перчаток, кулеры и воду, дезинфицирующие средства и крема.

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Сегодня медикам больницы «Скорой медицинской помощи» и инфекционную больницу, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, привезли целую «ГАЗель» помощи. В фургоне – несколько десятков коробок с медицинскими перчатками, вода и кулеры, пластиковые стаканчики и крема для кожи. Все это было закуплено мэрией Липецка на средства из Фонда социальной поддержки и благоустройства.

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- В регионе, как, впрочем, и во всем мире, сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка: идет борьба с новой коронавирусной инфекцией. На первом плане – наши врачи, и мы должны им помогать. Сейчас мы передаем очередную партию помощи: мы спрашиваем у медиков, что им требуется, и стараемся оперативно доставить необходимое. В числе прочего, врачи попросили крем. Он им необходим так, как медики достаточно долго работают в защитных костюмах, находясь в «красной зоне». От этого, конечно, страдает кожа. Крем помогает ее восстанавливать, - говорит вице-мэр Липецка Константин Востриков. – Привозим то, что нужно медикам по мере их потребностей. В Фонде сейчас находится порядка 6 млн рублей пожертвований. Этой суммы, к примеру, хватит, чтобы привезти еще десяток таких «ГАЗелей» с аналогичным содержимым.

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Медикам помогает не только власть, но и частный бизнес. Фирма Александра Скопинцева занимается поставкой оборудования и моющих средств. Он решил выделить врачам излишки дезинфицирующих средств, так как прекрасно понимает, что в сложившейся ситуации у медиков их расход вырос в разы. Этими средствами можно обрабатывать стены и мебель.

- Сначала все не верили в коронавирус и говорили, что всё это ерунда. Но в прошлую субботу родители моего сотрудника, которые живут в Москве, попали в реанимацию с COVID-19 и сейчас лежат под аппаратами ИВЛ. Знакомый уже три недели лежит в Липецке с коронавирусной инфекцией, у него менее тяжелое состояние, - приводит примеры Александр Скопинцев.

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Главный врач БСМП Дмитрий Павлюкевич признает, что расход масок, перчаток и дезинфицирующих средств в эпидемию коронавируса в больнице вырос в разы. По его прикидкам, сейчас тратится в три раза больше, чем раньше. С ним соглашается главврач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Лилия Сиротинкина: за два месяца борьбы с коронавирусом ее учреждение потратило полугодовой запах расходников. Врачи благодарят всех, кто оказывает помощь.
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#помощь #коронавирус

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