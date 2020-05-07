Сотрудники ФСБ изъяли килограмм предназначенного для закладок героина

Задержаны четверо выходцев из стран Средней Азиии.



«Сотрудниками УФСБ России по Липецкой области во взаимодействии с УФСБ России по Тульской и Рязанской областям пресечена деятельность четверых выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, причастных к деятельности транснациональных преступных групп, специализирующихся на поставках и сбыте крупных партий героина в регионах Центрального федерального округа», - сообщили сегодня в Управлении ФСБ по Липецкой области.



Из незаконного оборота изъят килограмм героина. По данным ФСБ, наркотик предназначался для сбыта через закладки.



Следственным подразделением УФСБ России по Липецкой области в отношении задержанных возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России.

