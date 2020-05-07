Происшествия

сегодня, 16:33

Сотрудники ФСБ изъяли килограмм предназначенного для закладок героина

11 678
#наркотики
Сотрудники ФСБ изъяли килограмм предназначенного для закладок героина

Задержаны четверо выходцев из стран Средней Азиии. 

«Сотрудниками УФСБ России по Липецкой области во взаимодействии с УФСБ России по Тульской и Рязанской областям пресечена деятельность четверых выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, причастных к деятельности  транснациональных преступных групп, специализирующихся на поставках  и сбыте крупных партий героина в регионах Центрального федерального округа», - сообщили сегодня в Управлении ФСБ по Липецкой области. 

Из незаконного оборота изъят килограмм героина. По данным ФСБ, наркотик предназначался для сбыта через закладки.

 Следственным подразделением УФСБ России по Липецкой области в отношении задержанных возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 30, п. «г»  ч. 4 ст. 228.1 УК России. 
11 678
#наркотики

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Епте

2 минуты назад
С таким мешком можно года два на изоляции сидетб
ответить

об дерево

6 минут назад
Корреспондент на букве и закончил дрочево
ответить

своего ненаглядного дружка

7 минут назад
Корреспондент на третьей букве И окончил дрочево
ответить

Викторм

14 минут назад
Ого... Килограмм - это не мало. Молодцы.
ответить

Урка

20 минут назад
Было 20 кг. Изъяли 1кг. Вопрос : где ещё 19кг. Ответ: вложены в строительство недвижимости.
ответить

Липчанин

33 минуты назад
Хорошая новость,молодцы!
ответить

Заголовок новости не дописан

33 минуты назад
Настоящий заголовок звучит так: "Сотрудники ФСБ изъяли килограмм предназначенного для закладок героина и передали его для реализации другим драгдилерам".
ответить

Липчанин

34 минуты назад
Хорошая новость,молодцы!
ответить

Не поделился

34 минуты назад
У одного изЪяли, другому продали, хотелось бы глянуть хранилище вещдока
ответить

если липчане не будут бесплатно работать

58 минут назад
сейчас их артамоша завезет , усе будете в наркоте, как в чикаго
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Вся погоня длилась 60 секунд» - в полиции прокомментировали видео с преследованием «БМВ»
#авария #ДТП
66
«Вся погоня длилась 60 секунд» - в полиции прокомментировали видео с преследованием «БМВ»

сегодня, 15:00

Происшествия
По три обмана каждый день, с начала года зарегистрированы 510 дистанционных мошенничеств
#мошенничество #кража
16
По три обмана каждый день, с начала года зарегистрированы 510 дистанционных мошенничеств

сегодня, 13:32

Происшествия
Липчанин стал участником смертельного ДТП под Воронежем
#авария #ДТП
7
Липчанин стал участником смертельного ДТП под Воронежем

сегодня, 10:46

Происшествия
Пенсионерка украла у 71-летнего знакомого банковскую карту и взамен подложила свою
#кража #мошенничество
22
Пенсионерка украла у 71-летнего знакомого банковскую карту и взамен подложила свою

сегодня, 10:23

Происшествия
В селе Каликино опрокинулся мотоцикл, погибла 16-летняя девушка
#авария #ДТП
18
В селе Каликино опрокинулся мотоцикл, погибла 16-летняя девушка

сегодня, 09:26

Происшествия
У железнодорожного вокзала врезался в дерево и загорелся автомобиль «БМВ»
#авария #ДТП
148
У железнодорожного вокзала врезался в дерево и загорелся автомобиль «БМВ»

сегодня, 08:21

Происшествия