Происшествия
сегодня, 16:33
Сотрудники ФСБ изъяли килограмм предназначенного для закладок героина
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Задержаны четверо выходцев из стран Средней Азиии.
«Сотрудниками УФСБ России по Липецкой области во взаимодействии с УФСБ России по Тульской и Рязанской областям пресечена деятельность четверых выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, причастных к деятельности транснациональных преступных групп, специализирующихся на поставках и сбыте крупных партий героина в регионах Центрального федерального округа», - сообщили сегодня в Управлении ФСБ по Липецкой области.
Из незаконного оборота изъят килограмм героина. По данным ФСБ, наркотик предназначался для сбыта через закладки.
Следственным подразделением УФСБ России по Липецкой области в отношении задержанных возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России.
Из незаконного оборота изъят килограмм героина. По данным ФСБ, наркотик предназначался для сбыта через закладки.
Следственным подразделением УФСБ России по Липецкой области в отношении задержанных возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России.
11 678
Епте
об дерево
своего ненаглядного дружка
Викторм
Урка
Липчанин
Заголовок новости не дописан
Липчанин
Не поделился
если липчане не будут бесплатно работать