В России

47 минут назад

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

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ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Пока принято решение, что итоговая аттестация состоится по русскому языку и математике

В России могут отказаться от проведения основного государственного экзамена для девятых классов в этом году из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Пока решено, что девятиклассники будут сдавать русский и математику, однако не исключено, что ситуация поменяется, пояснил он.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект расписания ОГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 1 июня и завершиться 31 июля.

В соответствии с документом, регионы, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.
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