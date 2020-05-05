В России
47 минут назад
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Пока принято решение, что итоговая аттестация состоится по русскому языку и математике
В России могут отказаться от проведения основного государственного экзамена для девятых классов в этом году из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.
Пока решено, что девятиклассники будут сдавать русский и математику, однако не исключено, что ситуация поменяется, пояснил он.
Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект расписания ОГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 1 июня и завершиться 31 июля.
В соответствии с документом, регионы, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.
Пока решено, что девятиклассники будут сдавать русский и математику, однако не исключено, что ситуация поменяется, пояснил он.
Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект расписания ОГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 1 июня и завершиться 31 июля.
В соответствии с документом, регионы, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.