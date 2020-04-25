Общество
22 минуты назад
Липчанам не рекомендуют на майские праздники ездить в Москву и принимать гостей из столицы
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После окончания майских праздников станет ясно, наступил ли перелом в распространении COVID-19 в регионе.
Как уже сообщал GOROD48, с сегодняшнего утра в регионе ослаблен режим самоизоляции: липчанам стали доступны одиночные пробежки и прогулки семьей при соблюдении мер социального дистанцирования. С понедельника ожидается открытие непродовольственных магазинов и предприятий, предоставляющих бытовые услуги. Значит ли это, что в регионе заболеваемость новой коронавирусной инфекцией вышло на так называемое плато - со стабильным, не растущим количеством новых заболевших?
- Такие выводы делать пока рано, как рано и расслабляться липчанам. В области выявление новых больных COVID-19, действительно, стабилизировалось на отметке прироста, в среднем, 25 больных в сутки. Мы считаем, что пик заболеваемости еще не пройден. Все станет ясно после майских праздников, в которые традиционно люди выходили в парки, выезжали на дачу, на природу. Как показало течение заболеваемости, все случаи коронавирусной инфекции в наш регион завезли из-за рубежа, а также преимущественно из трех регионов России: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, в которых без малого 50 тысяч заболевших. Возможно, и на эти майские праздники в Липецкую область потянутся жители этих регионов, а липчане поедут к родственникам в Москву и Санкт-Петербург. Я бы хотел предостеречь всех от такой «миграции» в период эпидемии коронавирусной инфекции. Призываю пожилых людей не контактировать с приезжими. Также хочу напомнить, что период самоизоляции в регионе не отменен. Как и сейчас, так и на майские праздники будут актуальны цифровые пропуска и меры социального дистанцирования, - сообщил GOROD48 курирующий сферу медицины вице-губернатор Александр Ильин.
По словам заместителя главы областной администрации, только после окончания майских праздников, к середине мая, станет ясно, вышел ли регион на плато по заболеваемости COVID-19. Лишь после этого станет ясно, пошла ли в регионе эпидемия на убыль.
Кстати, в Липецкую область не будут ввозить на лечение больных коронавирусной инфекцией. Об этом GOROD48 сообщил начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков. Но на случай взрывного роста количества заболевших COVID-19 под новый госпиталь для их лечения могут в перспективе отдать новый корпус областного онкодиспансера.
- По словам Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, всем следует готовиться к работе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией «вдолгую». Так как COVID-19 не победить ни этой весной, ни летом, а впереди, осенью, в чем уверены эпидемиологи, ожидается вторая волна заболеваемости, в случае ухудшения эпидситуации нами рассматривается возможность перепрофилирования в госпитали для больных коронавирусной инфекцией отдельных больниц. На сегодняшний день для лечения таких больных пока хватает мощностей инфекционных стационаров областной клинической инфекционной больницы, больницы скорой медицинской помощи в Липецке и Елецкой горбольницы №1. На этой неделе, посещая строящийся новый корпус онкодиспансера, глава региона отметил, что в случае осложнения ситуации с коронавирусом можно рассмотреть возможность его перепрофилирования в инфекционный стационар, - сказал Юрий Шуршуков.
Здание операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации в областном онкологическом диспансере уже построено. В настоящее время подрядная организация монтирует в нем системы отопления, электрообеспечения, вентиляции. Завершение работ по контракту запланировано на 2021 год.
фото: fotokto.ru
- Такие выводы делать пока рано, как рано и расслабляться липчанам. В области выявление новых больных COVID-19, действительно, стабилизировалось на отметке прироста, в среднем, 25 больных в сутки. Мы считаем, что пик заболеваемости еще не пройден. Все станет ясно после майских праздников, в которые традиционно люди выходили в парки, выезжали на дачу, на природу. Как показало течение заболеваемости, все случаи коронавирусной инфекции в наш регион завезли из-за рубежа, а также преимущественно из трех регионов России: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, в которых без малого 50 тысяч заболевших. Возможно, и на эти майские праздники в Липецкую область потянутся жители этих регионов, а липчане поедут к родственникам в Москву и Санкт-Петербург. Я бы хотел предостеречь всех от такой «миграции» в период эпидемии коронавирусной инфекции. Призываю пожилых людей не контактировать с приезжими. Также хочу напомнить, что период самоизоляции в регионе не отменен. Как и сейчас, так и на майские праздники будут актуальны цифровые пропуска и меры социального дистанцирования, - сообщил GOROD48 курирующий сферу медицины вице-губернатор Александр Ильин.
По словам заместителя главы областной администрации, только после окончания майских праздников, к середине мая, станет ясно, вышел ли регион на плато по заболеваемости COVID-19. Лишь после этого станет ясно, пошла ли в регионе эпидемия на убыль.
Кстати, в Липецкую область не будут ввозить на лечение больных коронавирусной инфекцией. Об этом GOROD48 сообщил начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков. Но на случай взрывного роста количества заболевших COVID-19 под новый госпиталь для их лечения могут в перспективе отдать новый корпус областного онкодиспансера.
- По словам Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, всем следует готовиться к работе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией «вдолгую». Так как COVID-19 не победить ни этой весной, ни летом, а впереди, осенью, в чем уверены эпидемиологи, ожидается вторая волна заболеваемости, в случае ухудшения эпидситуации нами рассматривается возможность перепрофилирования в госпитали для больных коронавирусной инфекцией отдельных больниц. На сегодняшний день для лечения таких больных пока хватает мощностей инфекционных стационаров областной клинической инфекционной больницы, больницы скорой медицинской помощи в Липецке и Елецкой горбольницы №1. На этой неделе, посещая строящийся новый корпус онкодиспансера, глава региона отметил, что в случае осложнения ситуации с коронавирусом можно рассмотреть возможность его перепрофилирования в инфекционный стационар, - сказал Юрий Шуршуков.
Здание операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации в областном онкологическом диспансере уже построено. В настоящее время подрядная организация монтирует в нем системы отопления, электрообеспечения, вентиляции. Завершение работ по контракту запланировано на 2021 год.
фото: fotokto.ru
5 371
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