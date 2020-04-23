Общество
57 минут назад
В департаменте образования мэрии Липецка ждут заявок родителей на посещение детских садов
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в связи с ослаблением режима самоизоляции с начала следующей недели.
Как уже сообщал GOROD48, в понедельник, 27 апреля, режим самоизоляции в регионе будет существенно ослаблен - откроются многие предприятия и организации, магазины непродовольственных товаров. Соответственно, в Липецке вырастет потребность в детских садах.
- Мы уже ждем родительских заявок на посещение дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях. Сейчас таких групп - семь. Они работают при пяти муниципальных детских садах города. При необходимости мы можем создать такие группы еще в одном детском саду. Если же мы увидим увеличенную потребность, то на такой случай в нашем резерве есть еще шесть детсадов в разных районах Липецка, в которых предусмотрительно не было отключено отопление. Итого для дежурных групп есть 12 детских садов, - прокомментировала ситуацию председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.
Если возникла необходимость отвести в детский сад малыша, находившегося на самоизоляции, нужно заранее сообщить об этом воспитателю дошкольного учреждения, которое обычно посещает ребенок. Работник детсада поможет связаться с руководством дошкольного образовательного учреждения, где организована дежурная группа. Также решить этот вопрос можно по телефону 30-96-01 (приемная департамента образования администрации города Липецка).
- Мы уже ждем родительских заявок на посещение дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях. Сейчас таких групп - семь. Они работают при пяти муниципальных детских садах города. При необходимости мы можем создать такие группы еще в одном детском саду. Если же мы увидим увеличенную потребность, то на такой случай в нашем резерве есть еще шесть детсадов в разных районах Липецка, в которых предусмотрительно не было отключено отопление. Итого для дежурных групп есть 12 детских садов, - прокомментировала ситуацию председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.
Если возникла необходимость отвести в детский сад малыша, находившегося на самоизоляции, нужно заранее сообщить об этом воспитателю дошкольного учреждения, которое обычно посещает ребенок. Работник детсада поможет связаться с руководством дошкольного образовательного учреждения, где организована дежурная группа. Также решить этот вопрос можно по телефону 30-96-01 (приемная департамента образования администрации города Липецка).
3 933
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