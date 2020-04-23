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24-летний житель Липецка нашел телефон с картой в чехле и отправился по магазинам

7 1800
#мошенничество
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24-летний житель Липецка нашел телефон с картой в чехле и отправился по магазинам

Теперь ему грозит ответственность за кражу и мошенничество.

В полицию с заявлением о пропаже денег с банковского счета обратилась 62-летняя женщина. Липчанка рассказала, что отдала родственнику в пользование сотовый телефон, а  тот его потерял. В чехле телефона находилась банковская карта.

- Сотрудники уголовного розыска отыскали 24-летнего мужчину, который нашел телефон и карту. Молодой человек пояснил, что отправился с картой за покупками в ближайшие магазины. Сумма покупок составила 6 527 рублей. Присвоенный сотовый телефон у него изъят, - сообщили в областном управлении МВД.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и частью 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
7 1800
#мошенничество
1

Комментарии (7)

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Вован

18 минут назад
Не, это не кража, это находка клада! Должен был поделиться с государством и забрать свои 25%) Не поделился - садись голубчик)
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Петушок

26 минут назад
АУЕ жизнь ментам,Х. У. Й. ворам.
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Гость

29 минут назад
Стоял чемодан на вокзале ничей и он его нашел
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ИК-3

33 минуты назад
Мусорам надо УК получше изучить. В данном случае никакого криминала нет. Вернёт потраченные деньги и АУЕ.
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///

46 минут назад
111, то что он нашел это понятно, а зачем в магазин пошел? Это что не кража со счета? Он ведь не выбросил карту, не сдал в филиал банка, не уничтожил ее...он пошел по магазинам...халява Плис...
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Колега

52 минуты назад
Он конченый
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111

53 минуты назад
нашел украл и ограбил это разные вещи он нашел же его а не украл и не ограбил
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