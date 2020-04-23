24-летний житель Липецка нашел телефон с картой в чехле и отправился по магазинам

Теперь ему грозит ответственность за кражу и мошенничество.

В полицию с заявлением о пропаже денег с банковского счета обратилась 62-летняя женщина. Липчанка рассказала, что отдала родственнику в пользование сотовый телефон, а тот его потерял. В чехле телефона находилась банковская карта.



- Сотрудники уголовного розыска отыскали 24-летнего мужчину, который нашел телефон и карту. Молодой человек пояснил, что отправился с картой за покупками в ближайшие магазины. Сумма покупок составила 6 527 рублей. Присвоенный сотовый телефон у него изъят, - сообщили в областном управлении МВД.



В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и частью 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

