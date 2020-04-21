ВТБ в Липецке выдал ипотечные кредиты под 6,5%

Банк ВТБ в Липецкой области выдал три ипотечных кредита в рамках новой программы госсубсидирования. Клиенты приобрели квартиры стоимостью более 1,5 млн рублей.

Банк ВТБ «ПАО» первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. "Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита для липецкого региона составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

Управляющий ВТБ в Липецкой области Сергей Кадакин отметил: «ВТБ оперативно включился в работу по новой госпрограмме. Только сегодня мы реализовали три сделки. Уверен, что "Ипотека с господдержкой 2020" поддержит наших клиентов и позволит им приобрести собственные квартиры по одной из самых низких на рынке ставок».





