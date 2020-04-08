сегодня, 20:00
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 9 апреля
Театры продолжают открывать доступ к лучшим постановкам. Москвариум расскажет о Белом море – лекция понравится и детям, и взрослым. А «Триколор» в прямом эфире покажет пуск ракеты-носителя и стыковку корабля с Международной космической станцией.
9 апреля с космодрома Байконур намечен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». Посмотреть прямой эфир с космодрома можно в приложении «Триколор Кино и ТВ». Начало трансляции в 10:30, в 17:15 «Триколор» покажет в прямом эфире стыковку корабля с Международной космической станцией, а в 19:30 – открытие люков.
На орбите новый экипаж Международной космической станции в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Кристофера Кэссиди примет вахту от возвращающихся 17 апреля на Землю россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир. Экспедиция экипажа Иванишина продлится около 200 дней и завершится в октябре.
Владимирский областной театр кукол в 11:00 ждет маленьких зрителей и их родителей на спектакль «Три поросенка». В этом спектакле старший поросенок Наф-Наф сам переодевается в волка и устраивает розыгрыши для братьев. Так он хочет рассказать братьям, что жить дружной семьей лучше, чем поодиночке.
Океанариум на ВДНХ «Москвариум» ждет гостей в гости онлайн. Каждый день в 12:00 на своем YouTube-канале комплекс выкладывает познавательные видео об обитателях Москвариума и их особеностях, распорядке дня, рационе питания, даже тренировках А 9 апреля пройдет видеолекция для детей и взрослых «Белое море».
Детский музыкальный театр имени Наталии Сац в 16:00 приглашает на балет «Спящая красавица» по мотивам сказки Шарля Перро. Эта постановка – один из хитов театра. Ее называют «сказкой всерьез» про большие чувства, сокровенные мечты и смелые поступки. Еще театр Наталии Сац запустил образовательный онлайн-проект «Семь чудес оперы». В удобное время можно посмотреть мультфильм, о том, откуда взялась опера, или же выполнить задания на карте сказок Андерсена – и получить приз.
Подкаст The Big Beard Theory, или «Теория большой бороды» - это научно-космическое аудиошоу. Каждый четверг – новая история на тему физики, математики, космоса или просто ответы на фантастические вопросы.
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы в 16:00 приглашает на встречу с автором романа «Дни Савелия» актером «Студии театрального искусства» Григорием Служителем.
Изоляция меняет нашу жизнь. Как? – поговорить об этом в рамках дискуссии «Как меняется городская жизнь» приглашают в 19:00 антропологи Сергей Абашин и Екатерина Деминцева.
Санкт-Петербургская государственная филармония джазовой музыки в 19:00 покажет концерт биг-бэнда Jazz-Philharmonic orchestra. Коллектив продолжает традиции знаменитых американских оркестров Каунта Бейси, Теда Джонса-Мэла Льюиса и Стэна Кентона. В программе – любимые джазовые мелодии, свежие аранжировки и произведения петербургских композиторов.
Гоша Куценко в 20:00 ждет на платформе «Яндекс.Эфира» на свой концерт.
В 21:00 бристольский театр «Олд Вик» на сцене Королевского национального театра покажет постановку «Джен Эйр» по роману Шарлотты Бронте. Премьера спектакля состоялась в 2015 году.
20 Century Fox представляет