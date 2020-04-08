«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 9 апреля

Театры продолжают открывать доступ к лучшим постановкам. Москвариум расскажет о Белом море – лекция понравится и детям, и взрослым. А «Триколор» в прямом эфире покажет пуск ракеты-носителя и стыковку корабля с Международной космической станцией.