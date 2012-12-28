Оформленный мошенниками микрокредит разрешили не возвращать

В Лев-Толстовском районе мировой судья рассмотрел иск микрокредитной организации к заёмщику и отказал во взыскании задолженности.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, микрокредит в 14,5 тысячи рублей, по которому образовалась задолженность – 33,3 тысячи рублей, был оформлен путем введения одноразового пароля, направленного на телефон. Но при этом номер телефона к этому времени уже не принадлежал жителю Лев-Толстовского района и договор на его использование был расторгнут. При заключении договора кредитования также был указан недействительный адрес прописки. А сами деньги поступили на карту, не принадлежащую ответчику.В результате микрокредитной организации было отказано во взыскании задолженности по договору займа.Также судом было вынесено частное определение в адрес начальника отдела полиции, поскольку неустановленным лицом при заключении кредитного договора неправомерно использованы личные данные. Принять меры по этому поводу должны в течение месяца.