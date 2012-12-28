Происшествия
826
сегодня, 15:11
5

Оформленный мошенниками микрокредит разрешили не возвращать

К моменту рассмотрения дела в суде по микрозайму в 14,5 тысячи рублей уже образовалась задолженность в 33,3 тысячи рублей.

В Лев-Толстовском районе мировой судья рассмотрел иск микрокредитной организации к заёмщику и отказал во взыскании задолженности.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, микрокредит в 14,5 тысячи рублей, по которому образовалась задолженность – 33,3 тысячи рублей, был оформлен путем введения одноразового пароля, направленного на телефон. Но при этом номер телефона к этому времени уже не принадлежал жителю Лев-Толстовского района и договор на его использование был расторгнут. При заключении договора кредитования также был указан недействительный адрес прописки. А сами деньги поступили на карту, не принадлежащую ответчику.

В результате микрокредитной организации было отказано во взыскании задолженности по договору займа.

Также судом было вынесено частное определение в адрес начальника отдела полиции, поскольку неустановленным лицом при заключении кредитного договора неправомерно использованы личные данные. Принять меры по этому поводу должны в течение месяца.

 

мошенничество
0
0
0
6
4

Комментарии (5)

Сокол
сегодня, 19:46
Ведь шито белыми нитками. Мошенники оформляют кредиты и переводят их на свои карты. Такое ведь не должно существовать.
Вот.
сегодня, 17:58
Вот прочитал и не чево не понял. В какое страшное время мы стали жить. Сэтими номерами телефонов с этими микрозаймами где кто угодно может тебявзять кредит и разными одресами да полный дурдом.кадаже это кончится госпади. Помоги.
Александр Н.
сегодня, 17:21
А не будете кредиты раздавать кому не поподя.
135
сегодня, 16:15
Замечательно, но почему же всё таки этот кредит был оформлен, если номер телефона не принадлежал заёмщику?
Инсайдер
сегодня, 18:25
Он ранее принадлежал. Сейчас схема такая у мошенников, так что от тех номеров, которые были зарегистрированы хоть в одной (микро)кредитной организации отказываться не стоит - быстро кредит оформят
