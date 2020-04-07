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40 минут назад
Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией
Он задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве
Тамбовская полиция задержала бывшего вице-губернатора области Сергея Иванова в рамках расследования уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь областного УМВД Алексей Жданов.
Задержание прошло в рамках расследования прошлых дел о мошенничестве. Об обстоятельствах задержания пока не сообщается.
Осенью 2019 года в кабинете Иванова прошли обыски, тогда их связали с совершением мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", который был государственной собственностью.
Иванов покинул администрацию региона 16 марта. Он уволился по в связи с переходом на другую работу - экс-чиновника прочили в руководители Агропромышленного союза Тамбовской области. Сергей Иванов проработал вице-губернатором 5 лет - в администрации он курировал сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, лесные отношения, экологию, охрану окружающей природной среды и природопользование.
Задержание прошло в рамках расследования прошлых дел о мошенничестве. Об обстоятельствах задержания пока не сообщается.
Осенью 2019 года в кабинете Иванова прошли обыски, тогда их связали с совершением мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", который был государственной собственностью.
Иванов покинул администрацию региона 16 марта. Он уволился по в связи с переходом на другую работу - экс-чиновника прочили в руководители Агропромышленного союза Тамбовской области. Сергей Иванов проработал вице-губернатором 5 лет - в администрации он курировал сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, лесные отношения, экологию, охрану окружающей природной среды и природопользование.