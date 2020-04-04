Жителя поселка Тракторостроителей привлекли к ответственности за прогулку по центру Липецка

На первый раз дело обошлось предупреждением, в случае повторения правонарушения молодому человеку грозит штраф.

19-летний липчанин вчера был привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».

Правда, как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мировой судья на первый раз ограничился лишь предупреждением.

- В ходе проведения проверки, сотрудниками полиции установлено, что 31 марта 2020 года в 22:00 липчанин, проживающий в поселке Тракторостроителей областного центра, прогуливался в районе улицы Первомайская. Мужчина пояснил, что находился в общественном месте без целей, перечисленных в постановлении администрации Липецкой области. Он знал о введении в нашем регионе режима самоизоляции, но рассчитывал, что его ночная прогулка останется незамеченной для представителей правопорядка. Позже он заявил, что сожалеет о совершённом правонарушении и обещает следовать установленным правилам. Тем более, что в случае повторного нарушения ему грозит штраф, - сообщили в пресс-службе.



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