Общество

сегодня, 09:10

Жителя поселка Тракторостроителей привлекли к ответственности за прогулку по центру Липецка

53 3982
#Самоизоляция #контроль
5
Жителя поселка Тракторостроителей привлекли к ответственности за прогулку по центру Липецка

На первый раз дело обошлось предупреждением, в случае повторения правонарушения молодому человеку грозит штраф.

19-летний липчанин вчера был привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.4 КоАП РФ  «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».

Правда, как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мировой судья на первый раз ограничился лишь предупреждением.

- В ходе проведения проверки, сотрудниками полиции установлено, что 31 марта 2020 года в 22:00 липчанин, проживающий в поселке Тракторостроителей областного центра, прогуливался в районе улицы Первомайская. Мужчина пояснил, что находился в общественном месте без целей, перечисленных в постановлении администрации Липецкой области. Он знал о введении в нашем регионе режима самоизоляции, но рассчитывал, что его ночная прогулка останется незамеченной для представителей правопорядка. Позже он заявил, что сожалеет о совершённом правонарушении и обещает следовать установленным правилам. Тем более, что в случае повторного нарушения ему грозит штраф, - сообщили в пресс-службе.

Фото aftershock.news

53 3982
#Самоизоляция #контроль
5

Комментарии (54)

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Родина

18 секунд назад
Это геноцид!
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данковчанин

3 минуты назад
Просто так без дела то же ходить некчему. Если будет рекомендована самоизоляция, то в этом случае " шатающихся" будет много, т.к. они ничего не осознают. "Новое" поколение. Кроме запретов ничего не понимают. Инстинкт самосохранения " притуплен". Еще примеры- выезжающие российские туристы в марте когда зараза получила огромное распространение в мире...поэтому таких нужно наказывать. Ну а тех кто по делу с соблюдением мер безопасности ( маски, перчатки, дистанция) возможно и не нужно наказывать никак. Они сами боятся и заразиться и заразить другого ( если не знают что являются носителями), а ехать или идти вынуждены( больница, проверить как отдельно живущие родители чувствуют себя, возможно и на дачу и пр.)....как то так.
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Закладки

3 минуты назад
Искал по ходу
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Туса

3 минуты назад
Вера, респект и уважуха!
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Перри Мейсон

3 минуты назад
Про Конституцию уже было?
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ДА УЖ

7 минут назад
Если у нас такая беда,то зачем самолетами вывозят в др.страны наши материальные ценности.Медоборудование и военных врачей.
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Вера

8 минут назад
Фашисты eбyчие! Вы вообще в своём уме, черти! Ст 27 конституции никто не отменял. Вы мрази даже маски не носите, фуражкино отребье. Вы думаете вам всю страну на арест посадили?Вас скоро резать будут. Не трогайте людей, животные.
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СУСАНА

10 минут назад
огромная просьба, не создавать дополнительные трудности при направлении на работу и обратно. Теперь стоим на остановке от 40 минут. Уехать не на чем. Вынуждены утрамбовываться в маршрутку 332,379, так как из-за вируса сократили их количество. Маски что помогут, когда плотность пассажиров на маршруте резко возросла из-за отсутствия машин на линии? Это же глупость, убрать автобусы с линии в нынешней обстановке. Подумайте об этом, слуги народа.
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Гость

12 минут назад
А был ли подросток?
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При СССР

12 минут назад
Судью бы уволили за превышение своих полномочий.
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