Общество
59 минут назад
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 4 апреля
Спектакли, экскурсии, концерты – мы подскажем, что посмотреть в сети 4 апреля.
09:00-16:00 – семь часов будет длиться онлайн-марафон тотального диктанта. Участников диктанта ждут лекции от экспертов и приглашенных гостей, желающие смогут написать демодиктант «Время, вперед!» авторства Андрея Геласимова и сразу провести работу над ошибками.
Готовы посетить музыкальный урок? В 12:00 в Москонцерте на Пушечной пройдёт мастер-класс по вокалу. Занятие проведет солист Московского хорового театра Бориса Певзнера Андрей Кузнев. Он расскажет, как правильно дышать во время пения, работать над дикцией и артикуляцией, снимать мышечные спазмы, работать со сложными нотами в разных регистрах и о других тонкостях пения.
С 12:00 до 13:00 Мариинский театр приглашает на симфоническую сказку для чтеца и оркестра Сергея Прокофьева «Петя и волк».
В 12:00 и 14:00 Московский зоопарк приглашает в детский лекторий на бесплатные прямые трансляции.
В 13:00 Государственный Эрмитаж приглашает на экскурсию, посвященную искусству Франции «Искусство Мориса Дени. Галерея памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых» - трансляцию лекции можно посмотреть и на YouTube.
В 15:00 Санкт-Петербургский театр юного зрителя приглашает на спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» по книгам К.С. Льюиса.
В 16:00 по московскому времени Свердловская государственная академическая филармония проведёт виртуальный концерт «Баттл духовых оркестров». На сцене филармонии выступят профессиональные коллективы из Екатеринбурга, Асбеста, Нижнего Тагила, Челябинска и один любительский – при филармонии. В финале все оркестры сыграют вместе. Программа была записана 7 декабря 2019 года.
В 16:04 на сайте punk.ru начнется концерт группы «Тараканы». В эфире специально приглашённы эксперты из сферы медицины.
В 17:00 Музей Москвы организует онлайн-беседу для родителей, посвящённую организации распорядка дня для детей. Участниками беседы станут Ольга Полищук, специалист по коммуникации и созданию образовательных программ, и Арсен Рябуха, бизнес-тренер. Лекция бесплатная, но нужна регистрация.
В 17:00 Пермская краевая филармония покажет запись литературно-музыкального спектакля для детей «Тайные сказы Урала». В основе либретто — сказы Павла Бажова «Хозяйка медной горы» и «Малахитовая шкатулка». Фантастические истории Павла Бажова расскажут актеры Сати Спивакова и Владимир Кошевой. Знакомство со сказами будет сопровождаться музыкальными иллюстрациями в исполнении семейного дуэта из Санкт-Петербурга – Даниэля (орган) и Евгения (фортепиано) Зарецких. В исполнении Даниэля и Евгения Зарецких прозвучит музыка А.П. Бородина, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича.
В 17:00 Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова покажет телеверсию спектакля «Гроза» по пьесе Николая Островского.
В 17:00 Онлайн-кинотеатр Okko приглашает на онлайн-концерт поп-исполнителя Emin в рамках проекта «Шоу ON!». Ожидаются специальные гости – Григорий Лепс и Jony.
В 19:00 Липецкий академический театр драмы имени Льва Толстого откроет доступ к ретро-записи спектакля 1989 года по пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня». Просмотр доступен в группе театра в соцсети «ВКонтакте», запись будет доступна до 12:00 воскресенья, 5 апреля.
В 19:00 на онлайн-сцене Большого театра пройдет постановка балета в трех действиях «Марко Спада» в хореографии Пьера Лакотта. В основу сюжета легла история любви графа Федеричи и дочери разбойника Марко Спады — Анджелы.
В 19:00 Саратовский академический театр оперы и балета откроет доступ к постановке «Вешние воды» по одноименной повести Ивана Тургенева на музыку Владимира Кобекина. Посмотреть на трансляцию спектакля можно на странице театра в сети «ВКонтакте» или на площадке культурного стриминга.
В 19:00 Электротеатр Станиславский покажет спектакль Бориса Юхананова «Стойкий принцип» по философской драме Педро Кальдерона «Стойкий принц» и «Пиру во время чумы» Александра Пушкина. «Стойкий принц» Кальдерона описывает, как в 1437 году наследник португальского престола дон Фернандо попадает в плен к султану Марокко, который в качестве выкупа требует уступить ему христианский город Сеуту — оплот католицизма в Северной Африке. Принц Фернандо решает, что его жизнь не стоит подобной уступки, и предпочитает остаться в заключении у мусульман на положении простого раба. Принц был признан католической церковью святым, а его подвиг прославлен. Трансляцию можно посмотреть в группе театра в соцсети «В контакте».
В 19:00 Санкт-Петербургский театр комедии имени Акимова откроет доступ к спектаклю «Свидания в предместье». Просмотр будет доступен до 24:00.
В 19:00 платформа «Яндекс.Эфир» покажет трансляцию онлайн-концерта Сергея Лазарева.
Липецкий государственный театр кукол выложил в соцсети два своих спектакля: «Медвежонок Рим-Тим-Ти» и «Женитьба Бальзаминова».
Готовы посетить музыкальный урок? В 12:00 в Москонцерте на Пушечной пройдёт мастер-класс по вокалу. Занятие проведет солист Московского хорового театра Бориса Певзнера Андрей Кузнев. Он расскажет, как правильно дышать во время пения, работать над дикцией и артикуляцией, снимать мышечные спазмы, работать со сложными нотами в разных регистрах и о других тонкостях пения.
С 12:00 до 13:00 Мариинский театр приглашает на симфоническую сказку для чтеца и оркестра Сергея Прокофьева «Петя и волк».
В 12:00 и 14:00 Московский зоопарк приглашает в детский лекторий на бесплатные прямые трансляции.
В 13:00 Государственный Эрмитаж приглашает на экскурсию, посвященную искусству Франции «Искусство Мориса Дени. Галерея памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых» - трансляцию лекции можно посмотреть и на YouTube.
В 15:00 Санкт-Петербургский театр юного зрителя приглашает на спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» по книгам К.С. Льюиса.
В 16:00 по московскому времени Свердловская государственная академическая филармония проведёт виртуальный концерт «Баттл духовых оркестров». На сцене филармонии выступят профессиональные коллективы из Екатеринбурга, Асбеста, Нижнего Тагила, Челябинска и один любительский – при филармонии. В финале все оркестры сыграют вместе. Программа была записана 7 декабря 2019 года.
В 16:04 на сайте punk.ru начнется концерт группы «Тараканы». В эфире специально приглашённы эксперты из сферы медицины.
В 17:00 Музей Москвы организует онлайн-беседу для родителей, посвящённую организации распорядка дня для детей. Участниками беседы станут Ольга Полищук, специалист по коммуникации и созданию образовательных программ, и Арсен Рябуха, бизнес-тренер. Лекция бесплатная, но нужна регистрация.
В 17:00 Пермская краевая филармония покажет запись литературно-музыкального спектакля для детей «Тайные сказы Урала». В основе либретто — сказы Павла Бажова «Хозяйка медной горы» и «Малахитовая шкатулка». Фантастические истории Павла Бажова расскажут актеры Сати Спивакова и Владимир Кошевой. Знакомство со сказами будет сопровождаться музыкальными иллюстрациями в исполнении семейного дуэта из Санкт-Петербурга – Даниэля (орган) и Евгения (фортепиано) Зарецких. В исполнении Даниэля и Евгения Зарецких прозвучит музыка А.П. Бородина, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича.
В 17:00 Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова покажет телеверсию спектакля «Гроза» по пьесе Николая Островского.
В 17:00 Онлайн-кинотеатр Okko приглашает на онлайн-концерт поп-исполнителя Emin в рамках проекта «Шоу ON!». Ожидаются специальные гости – Григорий Лепс и Jony.
В 19:00 Липецкий академический театр драмы имени Льва Толстого откроет доступ к ретро-записи спектакля 1989 года по пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня». Просмотр доступен в группе театра в соцсети «ВКонтакте», запись будет доступна до 12:00 воскресенья, 5 апреля.
В 19:00 на онлайн-сцене Большого театра пройдет постановка балета в трех действиях «Марко Спада» в хореографии Пьера Лакотта. В основу сюжета легла история любви графа Федеричи и дочери разбойника Марко Спады — Анджелы.
В 19:00 Саратовский академический театр оперы и балета откроет доступ к постановке «Вешние воды» по одноименной повести Ивана Тургенева на музыку Владимира Кобекина. Посмотреть на трансляцию спектакля можно на странице театра в сети «ВКонтакте» или на площадке культурного стриминга.
В 19:00 Электротеатр Станиславский покажет спектакль Бориса Юхананова «Стойкий принцип» по философской драме Педро Кальдерона «Стойкий принц» и «Пиру во время чумы» Александра Пушкина. «Стойкий принц» Кальдерона описывает, как в 1437 году наследник португальского престола дон Фернандо попадает в плен к султану Марокко, который в качестве выкупа требует уступить ему христианский город Сеуту — оплот католицизма в Северной Африке. Принц Фернандо решает, что его жизнь не стоит подобной уступки, и предпочитает остаться в заключении у мусульман на положении простого раба. Принц был признан католической церковью святым, а его подвиг прославлен. Трансляцию можно посмотреть в группе театра в соцсети «В контакте».
В 19:00 Санкт-Петербургский театр комедии имени Акимова откроет доступ к спектаклю «Свидания в предместье». Просмотр будет доступен до 24:00.
В 19:00 платформа «Яндекс.Эфир» покажет трансляцию онлайн-концерта Сергея Лазарева.
Липецкий государственный театр кукол выложил в соцсети два своих спектакля: «Медвежонок Рим-Тим-Ти» и «Женитьба Бальзаминова».