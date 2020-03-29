В России представлено лекарство от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат по лечению нового коронавируса, сообщила пресс-служба агентства.

«Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России с учетом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина», – сообщили в ФМБА, передает РИА «Новости».Разработку предложили включить в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса, добавили в агентстве.«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной нфекцией различной степени тяжести», – заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

На основе мефлохина также проводится разработка эффективной и безопасной схемы профилактики заболевания.

В пятницу ФМБА сообщило, что в России созданы экспериментальные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Они позволят обслуживать сразу нескольких пациентов.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович согласилась с предположением Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в стране пойдет на спад, сообщает vz.ru