В мире

37 минут назад

Принц Чарльз заразился коронавирусом

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#коронавирус

Тест на вирус его супруги отрицательный. От кого заразился принц - выяснить невозможно.

У 71-летнего британского принца Чарльза диагностировали новый коронавирус COVID-19, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление канцелярии британского королевского дворца. Сын королевы Елизаветы II отправился на карантин в замок Белморал в Шотландии. Королевская семья сообщает, что супруга принца герцогиня Корнуольская Камилла также прошла тест на коронавирус, он оказался отрицательным.

- У принца Уэльского положительный результат на коронавирус, — говорится в заявлении Кларенс-хаус. - У него проявляются слабые симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и работал из дома на протяжении последних нескольких дней.

Установить, от кого Чарльз заразился, не представляется возможным, поскольку принц участвовал в последнее время в большом количестве публичных мероприятий, дополняет Daily Mail.

На прошлой неделе по соображениям безопасности 93-летняя королева вместе с супругом - 98-летним принцем Филипом - переехала из Лондона в загородную резиденцию в Виндзорском замке, напоминает ТАСС. 19 марта Ее Величество распространила заявление, в котором обратила внимание на важность выполнения рекомендаций правительства и сведения к минимуму контактов с окружающими "ради блага общества". Из-за почтенного возраста королева и ее муж входят в группу риска. Болезнь, вызываемая коронавирусом нового вида, чаще приводит к тяжелым осложнениям и смерти именно у пожилых людей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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горожанин

19 минут назад
Новости Липецка и области - принц Чарльз заразился....
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Гость

25 минут назад
Ну его то вылечат.
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