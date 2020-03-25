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37 минут назад
Принц Чарльз заразился коронавирусом
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Тест на вирус его супруги отрицательный. От кого заразился принц - выяснить невозможно.
У 71-летнего британского принца Чарльза диагностировали новый коронавирус COVID-19, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление канцелярии британского королевского дворца. Сын королевы Елизаветы II отправился на карантин в замок Белморал в Шотландии. Королевская семья сообщает, что супруга принца герцогиня Корнуольская Камилла также прошла тест на коронавирус, он оказался отрицательным.
- У принца Уэльского положительный результат на коронавирус, — говорится в заявлении Кларенс-хаус. - У него проявляются слабые симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и работал из дома на протяжении последних нескольких дней.
Установить, от кого Чарльз заразился, не представляется возможным, поскольку принц участвовал в последнее время в большом количестве публичных мероприятий, дополняет Daily Mail.
На прошлой неделе по соображениям безопасности 93-летняя королева вместе с супругом - 98-летним принцем Филипом - переехала из Лондона в загородную резиденцию в Виндзорском замке, напоминает ТАСС. 19 марта Ее Величество распространила заявление, в котором обратила внимание на важность выполнения рекомендаций правительства и сведения к минимуму контактов с окружающими "ради блага общества". Из-за почтенного возраста королева и ее муж входят в группу риска. Болезнь, вызываемая коронавирусом нового вида, чаще приводит к тяжелым осложнениям и смерти именно у пожилых людей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.
- У принца Уэльского положительный результат на коронавирус, — говорится в заявлении Кларенс-хаус. - У него проявляются слабые симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и работал из дома на протяжении последних нескольких дней.
Установить, от кого Чарльз заразился, не представляется возможным, поскольку принц участвовал в последнее время в большом количестве публичных мероприятий, дополняет Daily Mail.
На прошлой неделе по соображениям безопасности 93-летняя королева вместе с супругом - 98-летним принцем Филипом - переехала из Лондона в загородную резиденцию в Виндзорском замке, напоминает ТАСС. 19 марта Ее Величество распространила заявление, в котором обратила внимание на важность выполнения рекомендаций правительства и сведения к минимуму контактов с окружающими "ради блага общества". Из-за почтенного возраста королева и ее муж входят в группу риска. Болезнь, вызываемая коронавирусом нового вида, чаще приводит к тяжелым осложнениям и смерти именно у пожилых людей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.
2 296
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