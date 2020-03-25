Общество

43 минуты назад

В Краснинском районе за долги по алиментам арестовали… стадо коров

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#Алименты #приставы #долги
В Краснинском районе за долги по алиментам арестовали… стадо коров

В итоге долг в 405 тысяч рублей был выплачен.

Судебным приставам Краснинского района удалось взыскать крупный долг по алиментам.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, мужчина не торопился выплачивать денежные средства на содержание несовершеннолетних детей. При этом он не имеет официального места работы, а занимается тем, что разводит крупный рогатый скот.

- Было принято решение наложить арест на все поголовье, реализовать его и отдать детям причитающиеся алименты. Однако животные нигде не числились, были не привиты и не посчитаны, а поэтому доказать принадлежность их данному гражданину оказалось затруднительно. Благодаря содействию Краснинского сельсовета и ветеринарной клиники, скот пересчитали, заклеймили, привили, поставили на учет, и арестовали соответственно. Не желая дальнейшей реализации животных и привлечения к ответственности за неуплату алиментов, мужчина погасил долг в размере 405 тыс. рублей уже через неделю, - описали ситуацию приставы.

Фото yandex.ru


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#Алименты #приставы #долги

Комментарии (1)

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ооо

38 минут назад
А почему коров? Арестовать быка надо было
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