Кладбище на Матырском и «Зеленхоз» оставят без электричества

Сегодня с 09:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Чкалова, Кирова и Комсомольской, в СНТ «Весна» и «Кооператор», обесточат «Зеленхоз» и офисы юридических лиц на улицах 60 лет СССР и Меркулова. С 09:00 до 16:00 без света останется четная сторона улицы Фабричной в поселке Казинка, а с 10:00 до 14:00 электроснабжение отключат на территории кладбища в поселке Матырском. Отключения связаны с ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.



Без горячей воды и отопления с 09:00 до 17:00 останутся дома №№ 13, 21, 21а по улице Юношеской – ремонтники будут устранять порыв на теплотрассе по улице Юношеской, 21а, пояснили в ЛГЭК.



С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат жителям дома № 55 по улице Московской – здесь будут устранять утечку на водопроводе. Утечку на водопроводе будут устранять и по проспекту 60 лет СССР, 35 – по этой причине без холодной воды останутся жители домов №№ 31, 32, 33, 34, 35 по улице 60 лет СССР, а также детский сад № 21 на бульваре Есенина, 12.



Из-за устранения утечки на водопроводе по улице Ново-Весовой, 19-21 без холодной воды оставят жителей домов №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой,



В домах №№ 4, 12, 21 и в частном секторе улицы Вавилова холодную воду отключат для устранения утечки по улице Вавилова, 12, а в домах . №№ 30б, 32, 35, 36, 36а, 37, 38, 39 по улице Дружбы – для устранения утечки на водопроводе по улице Дружбы, 35.



Кроме того, с 09:00 до 17:00 не будет холодной воды в домах №№ 30 и 32 по улице Фрунзе и №№ 10 и 12 по улице Коммунальной – на ВНСП №95 хозяйственного комплекса ЛГЭК по улице Фрунзе, 30 заменят запорную арматуру.



