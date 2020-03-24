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39 минут назад

Олимпиады-2020 не будет

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Олимпиады-2020 не будет

Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год из-за коронавируса

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести Игры-2020 в Токио на следующий год, сообщает Газета.ру.

Сегодня Абэ, Бах и глава оргкомитета Игр Есиро Мори провели телефонную конференцию, где обсудили вопрос переноса Олимпиады из-за пандемии коронавируса.

«Я предложил господину Баху отложить Игры на год. Он на 100% поддержал эту идею. Мы договорились о том, чтобы самое позднее до лета будущего 2021 года провести Олимпиаду и Паралимпиаду, а также быть в тесном взаимодействии для того, чтобы после окончательной победы человечества над новым типом коронавирусной инфекции и в знак этой победы провести Олимпийские и Паралимпийские игры в полном виде", - уточнил Абэ.», – сказал Абэ.

Уточняется, что, несмотря на перенос, название Игр останется прежним - "Токио-2020".

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа. Новые сроки проведения пока неизвестны, ранее власти Японии говорили о переносе турнира максимум на один год.
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