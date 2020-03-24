Общество

54 минуты назад

За сутки автоинспекторы выявили более тысячи нарушений правил дорожного движения

3 625
#авария #ДТП
1
За сутки автоинспекторы выявили более тысячи нарушений правил дорожного движения

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области не произошло ни одного ДТП с пострадавшими.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 марта автоинспекторы выявили 1055 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 645 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 34 нарушения правил парковки.

Так же было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
3 625
#авария #ДТП
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

2 минуты назад
А что скоростной режим разве инспектора выявляют ? По моему самое большое что они могут выявить это отсутствие страховки.
ответить

ооо

24 минуты назад
запарили со своими камерами
ответить

молотчики

41 минуту назад
зарплату отрабатывают когда нагибают
ответить

Еще в рубрике

За 16 лет Липецкая область обеднела на два района
#Демография
12
За 16 лет Липецкая область обеднела на два района

сегодня, 08:17

Общество
Косыревка останется без холодной воды, а поликлиника УВД и «Липецкгорсвет» - без света
Косыревка останется без холодной воды, а поликлиника УВД и «Липецкгорсвет» - без света

сегодня, 08:00

Общество
Липецкая область – один из лидеров по реализации программы капитального ремонта
#фкр
Липецкая область – один из лидеров по реализации программы капитального ремонта

сегодня, 08:00

Общество
Что бы это значило?
Что бы это значило?

вчера, 18:32

Общество
Родители смогут забирать детей из детсадов в удобное время
#детсад
25
Родители смогут забирать детей из детсадов в удобное время

вчера, 18:20

Общество
Евгения Уваркина примет граждан онлайн
104
Евгения Уваркина примет граждан онлайн

вчера, 15:43

Общество