Общество
54 минуты назад
За сутки автоинспекторы выявили более тысячи нарушений правил дорожного движения
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области не произошло ни одного ДТП с пострадавшими.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 марта автоинспекторы выявили 1055 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 645 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 34 нарушения правил парковки.
Так же было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 645 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 34 нарушения правил парковки.
Так же было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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