За сутки автоинспекторы выявили более тысячи нарушений правил дорожного движения

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области не произошло ни одного ДТП с пострадавшими.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 марта автоинспекторы выявили 1055 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 645 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 34 нарушения правил парковки.



Так же было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

