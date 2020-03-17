НЛМК внедрил цифровой сервис в помощь поставщикам компании

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, начала опытную эксплуатацию «виртуального ассистента» - цифрового сервиса для оперативного взаимодействия с поставщиками и оптимизации стандартных операций службы снабжения.



«Виртуальный ассистент» на базе диалоговой системы QUBO интегрирован в корпоративный сайт в формате чат-бота. Сервис в онлайн-режиме отвечает поставщикам на вопросы по участию в закупочных процедурах, заполнению анкет, устранению технических проблем или работе в личном кабинете. Поставщики, которые прошли первичную регистрацию в системе управления закупками на базе SAP SRM, могут дополнительно получить у «виртуального ассистента» информацию по статусу платежей.



«Реализованный в удобном интерфейсе новый сервис повысит оперативность взаимодействия с поставщиками, сделает процесс снабжения еще более эффективным, как для нас, так и для наших контрагентов. Это экономия ресурсов и очередной шаг в направлении цифровой трансформации бизнеса», - прокомментировал вице-президент по снабжению Группы НЛМК Анатолий Хебнев.







