51 минуту назад
НЛМК внедрил цифровой сервис в помощь поставщикам компании
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, начала опытную эксплуатацию «виртуального ассистента» - цифрового сервиса для оперативного взаимодействия с поставщиками и оптимизации стандартных операций службы снабжения.
«Реализованный в удобном интерфейсе новый сервис повысит оперативность взаимодействия с поставщиками, сделает процесс снабжения еще более эффективным, как для нас, так и для наших контрагентов. Это экономия ресурсов и очередной шаг в направлении цифровой трансформации бизнеса», - прокомментировал вице-президент по снабжению Группы НЛМК Анатолий Хебнев.