Здоровье

59 минут назад

В Липецкой области не выявлено новых случаи заражения коронавирусом

10 1042
#коронавиорус
В Липецкой области не выявлено новых случаи заражения коронавирусом
За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено. 

Три человека находятся на лечении. 

В обсерваторе находятся 34 человека. Симптомы коронавирусной инфекции у них не выявлены.
10 1042
#коронавиорус

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Учителям

13 минут назад
Учителя, Похоже такие-же как и ты этот бред несут в соцсетях.
ответить

Сколько в России

18 минут назад
больных короновирусом? 28. А сколько делали тестов? 28. Никто никому не верит!
ответить

Учителя

19 минут назад
распространяют в родительских чатах указания не выпускать детей на улицу, типа если ребёнка увидят в автобусе, магазине, на улице, то родителей ждёт штраф. Конечно, понятно, что детям не надо сейчас шататься по трц и пр., но к чему такое нагнетение обстановки???
ответить

Сергей 13

21 минуту назад
Бука, никакой не закрыт,это гонютики весенние у горожанина.
ответить

Бука

24 минуты назад
Это какой дом на депутатской на карантин закрыт?
ответить

Горожанин

38 минут назад
Дом на карантине на деаутатской это ничего?
ответить

седой

41 минуту назад
седой, научили (почему то слово которое я писал метит звездочкой...оно вообще даже не рядом не матерное и т.д.)...
ответить

седой

42 минуты назад
седой, *
ответить

седой

43 минуты назад
вся беда в том...что нас за последние годы * не верить...
ответить

Липчанин

46 минут назад
Хорошо,если это правда
ответить

Еще в рубрике

Администрация Липецкой области запустила яндекс-канал с оперативной информацией о коронавирусе
#коронавирус
56
Администрация Липецкой области запустила яндекс-канал с оперативной информацией о коронавирусе

вчера, 18:33

Здоровье
Четверых жителей Чаплыгинского района проверил на коронавирус - результат отрицательный
#коронавирус
27
Четверых жителей Чаплыгинского района проверил на коронавирус - результат отрицательный

вчера, 16:29

Здоровье
В Липецкой области число выявленных больных коронавирусом не изменилось
#коронавирус
93
В Липецкой области число выявленных больных коронавирусом не изменилось

вчера, 09:05

Здоровье
Минздрав открыл на своем сайте раздел, посвященный коронавирусу
#коронавирус
10
Минздрав открыл на своем сайте раздел, посвященный коронавирусу

13.03.2020 17:00

Здоровье
Система настроена: липецкие врачи показали силы и средства борьбы с коронавирусом
#коронавирус
191
Система настроена: липецкие врачи показали силы и средства борьбы с коронавирусом

13.03.2020 16:50

Здоровье
Липецкий врач Андрей Филатов VS «доктор Юра Климов из Ухани»
#коронавирус
72
Липецкий врач Андрей Филатов VS «доктор Юра Климов из Ухани»

13.03.2020 14:30

Здоровье