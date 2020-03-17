В Липецкой области не выявлено новых случаи заражения коронавирусом

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.



Три человека находятся на лечении.



В обсерваторе находятся 34 человека. Симптомы коронавирусной инфекции у них не выявлены.

