Здоровье
59 минут назад
В Липецкой области не выявлено новых случаи заражения коронавирусом
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За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.
Три человека находятся на лечении.
В обсерваторе находятся 34 человека. Симптомы коронавирусной инфекции у них не выявлены.
Три человека находятся на лечении.
В обсерваторе находятся 34 человека. Симптомы коронавирусной инфекции у них не выявлены.
10 1042
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