Происшествия

28 минут назад

Липецкая область на втором месте в рейтинге безопасных дорог

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#безопасность дорог
Липецкая область на втором месте в рейтинге безопасных дорог

Липецкая область поднялась на 4 позиции в рейтинге безопасности дорог и уступает только Томской области.

Общественный центр «За безопасность российских дорог» подготовил рейтинг безопасности российских дорог за 2019 год, в который вошел 51 регион с населением свыше 1 млн человек. При составлении рейтинга учитывались количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, число раненых и погибших в ДТП по этой причине, протяженность автодорог региона и размер автопарка. 

Возглавляет рейтинг четвертый год подряд Томская область. Регион по итогам прошедших 12-ти месяцев был отмечен Министерством транспорта РФ «за высокий уровень исполнительской дисциплины» при исполнении нацпроекта Безопасные и качественные дороги, снизив количество погибших на дорогах почти на 20%. Липецкая область заняла второе место, поднявшись сразу на четыре строчки вверх по сравнению с прошлым годом. На третьем месте - Тамбовская область.

Белгородская область потеряла одну позицию и переместилась на 9 место, Воронежская расположилась на 34 месте, ухудшив свои позиции на 1 пункт. 
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#безопасность дорог

Комментарии (10)

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Ваня

28 секунд назад
Могучий рывок в Золотой век, Просто есть места , где намного хуже чем у нас .
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гость

40 секунд назад
Или мы реально в топе, или статистика как всегда в ж..пе
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согласен

2 минуты назад
можно безопасно парковаться как хочешь и где хочешь, хоть дверью в подъезд. и никто тебе слова не скажет - безопасность кругом!
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Всё знаю

4 минуты назад
Всю зиму улетали машины в кювет по всей области и мы оказались лучшими?
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Аня

4 минуты назад
Ну в области не знаю. А в городе дороги безопасными точно не назовешь. Это подтверждают бесконечные дтп. Безопасная дорога - это такая дорога, на которой у лихача не будет возможности кого-то убить.
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проверенная инфа

5 минут назад
Если смотреть из космоса, то Пипецк это ПУП ВСЕЛЕННОЙ! Правда в форме бордюра почему то.
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Могучий рывок в Золотой век

8 минут назад
Похоже, Королев вернулся! Опять Липецкая область впереди всех, занимая первые места по всему! Очнитесь!
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Андрей Чикаго

9 минут назад
Ага . особенно в деревнях. Хотя в городе тоже есть. Скоро это все почувсвуют когда на нлмк поедут.
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Калдырь

10 минут назад
Вообще ипанулись.
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Совсем

15 минут назад
Ипанулись !
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