Происшествия
28 минут назад
Липецкая область на втором месте в рейтинге безопасных дорог
Липецкая область поднялась на 4 позиции в рейтинге безопасности дорог и уступает только Томской области.
Общественный центр «За безопасность российских дорог» подготовил рейтинг безопасности российских дорог за 2019 год, в который вошел 51 регион с населением свыше 1 млн человек. При составлении рейтинга учитывались количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, число раненых и погибших в ДТП по этой причине, протяженность автодорог региона и размер автопарка.
Возглавляет рейтинг четвертый год подряд Томская область. Регион по итогам прошедших 12-ти месяцев был отмечен Министерством транспорта РФ «за высокий уровень исполнительской дисциплины» при исполнении нацпроекта Безопасные и качественные дороги, снизив количество погибших на дорогах почти на 20%. Липецкая область заняла второе место, поднявшись сразу на четыре строчки вверх по сравнению с прошлым годом. На третьем месте - Тамбовская область.
Белгородская область потеряла одну позицию и переместилась на 9 место, Воронежская расположилась на 34 месте, ухудшив свои позиции на 1 пункт.
Возглавляет рейтинг четвертый год подряд Томская область. Регион по итогам прошедших 12-ти месяцев был отмечен Министерством транспорта РФ «за высокий уровень исполнительской дисциплины» при исполнении нацпроекта Безопасные и качественные дороги, снизив количество погибших на дорогах почти на 20%. Липецкая область заняла второе место, поднявшись сразу на четыре строчки вверх по сравнению с прошлым годом. На третьем месте - Тамбовская область.
Белгородская область потеряла одну позицию и переместилась на 9 место, Воронежская расположилась на 34 месте, ухудшив свои позиции на 1 пункт.
Ваня
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Аня
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