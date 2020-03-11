В Липецк пришёл настоящий комфорт-класс

В 2020 году в компании ГЛОБУС ГРУПП произойдут значительные перемены. Девелопер выходит на новый уровень развития с новыми грандиозными проектами в сегменте «комфорт-класс». Это жилой дом «На Осканова», который появится в микрорайоне «Елецкий», жилой комплекс «На Депутатской», в ближайшее время, готовящийся выйти на первую стадию строительства, а также самый амбициозный проект ГЛОБУС ГРУПП – жилой квартал «На Московской». Для воплощения этих проектов в жизнь, сотрудники компании использовали весь свой опыт и многочисленные наработки, выяснили потребности и желания потенциальных покупателей по каждому из новых проектов, а также привлекли для работы «лучших-из-лучших» по мнению компании, в сфере современного градостроительства.





Основная задача — создать настоящий «честный комфорт-класс». В самом начале компания ГЛОБУС ГРУПП провела большую подготовительную работу, с целью учесть все желания потенциальных покупателей. Тонкое чувство стиля, удобство и эргономика планировок, натуральные материалы, инновационные решения и технологии – все это появится в новых проектах ГЛОБУС ГРУПП.

Первым в работу был запущен жилой комплекс «На Депутатской»1, состоящий из двух 25-этажных корпусов. Он возводится на одноименной улице в географическом центре города Липецка.











Проект не затрагивает личное пространство жителей соседних домов: в ЖК «На Депутатской» появится подземный паркинг, а также просторная гостевая парковка. Детские площадки на территории ЖК «На Депутатской» будут адаптированы под разные возрастные категории.





Следующим на очереди станет жилой дом семейного комфорт-класса «На Осканова»2, расположенный в микрорайоне «Елецкий».







Проект получил название из-за своего местоположения и в честь легендарного летчика, героя Российской Федерации Суламбека Осканова, который ценой своей жизни спас жителей большого населенного пункта Липецкой области от падения истребителя МиГ-29.

Жилой дом «На Осканова» станет первым объектом в сегменте «комфорт-класс» в «Елецком». Проект рассчитан на тех людей, кто уже давно живет и кому полюбился этот район, у кого уже есть семья и он хочет улучшить свои жилищные условия, не переезжая из «Елецкого». Он так и называется: «семейный комфорт-класс». В жилом доме «На Осканова» появятся удобные и практичные планировки, подходящие каждому человеку: от светлых, эргономичных студий, до просторных 3-х комнатных квартир. Удобное расположение и близость к основным точкам притяжения жителей района станет весомым плюсом для будущих жильцов. Рядом с домом находятся современная школа и детский сад, а также различные магазины. Разработкой и созданием проекта занимались признанные эксперты в области современной рациональной архитектуры – «Архитектурное бюро Маликова», имеющие за своими плечами большое количество проектов по всей России. Внешний облик дома и фасадные решения вдохновлены идеями бережливого и грамотного переосмысления городской среды и практикой классического урбанизма. Дополняют образ дома и выделяют его из общего архитектурного ансамбля «Елецкого» необычные для этой локации фасадные решения.

В жилом доме «На Осканова» появятся все необходимые атрибуты для комфортного проживания современной семьи: система видеонаблюдения, консьерж, безбарьерная среда, помещение для колясок, теплая зона для домофона, грамотно-спланированная территория двора и другие приятные и функциональные дополнения.







Самым амбициозным и, одновременно, самым впечатляющим из новых проектов ГЛОБУС ГРУПП станет жилой квартал «На Московской»3.







Спокойная и сдержанная цветовая гамма, общий архитектурный ансамбль и планировочные решения нового жилого квартала от ГЛОБУС ГРУПП будут поддерживать общий замысел проекта. Во время его создания специалисты компании вдохновлялись архитектурой, эстетикой и духом самого известного и живописного мегаполиса мира – легендарным Нью-Йорком, концентрируя в проекте энергию и ритм северо-западной части нашего города.

Жилой квартал «На Московской» придется по вкусу абсолютно разным людям. Здесь появится отдельный жилой кластер для студентов и фрилансеров, занимающихся творческой работой, в том числе и зона коворкинга. Для тех, у кого уже есть семья, появится отдельная жилая зона с просторными квартирами, в том числе и с большими террасами.







Внутри жилого квартала «На Московской» появится целый мир, созданный для прогулок, релаксации и активного отдыха, а еще – детские и спортивные площадки, дворы без машин с авторским дизайном. На первых этажах откроются семейные магазины, частные детские сады, современный спортивный клуб с помещением для занятий йогой. Прогулочная зона и зоны отдыха, перекликающиеся по стилю с уютными и живописными ландшафтами Центрального Парка Нью-Йорка, разместятся внутри комплекса зданий. Для детей будут организованы современные игровые пространства, для родителей — уединенные зоны отдыха, а для жителей, увлекающихся спортом, появятся выделенные территории для активного отдыха. Отдельно рассматривается вопрос об организации пешеходных потоков: жители, гуляющие во дворе, не должны пересекаться с потоком тех, кто просто проходит мимо жилого квартала. Все решения ГЛОБУС ГРУПП по благоустройству жилого квартала «На Московской» направлены на удовлетворение потребностей людей в общении, уединении и эстетике.

При строительстве каждого из этих новых проектов будут использоваться только качественные, экологически чистые строительные и отделочные материалы, чтобы внутри домов было так же чисто и здорово, как и снаружи.







1 Продажа квартир в ЖК «На Депутатской» в данный момент не осуществляется.

2 Продажа квартир в жилом доме «На Осканова» в данный момент не осуществляется

3 Продажа квартир в жилом квартале «На Московской» в данный момент не осуществляется

Застройщик ГК ГЛОБУС ГРУПП (ООО «ГЛОБУС ГРУПП»). Привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания), указанных в статье, многоквартирных домов не осуществляется. Проектное финансирование строительства ЖК «На Депутатской» ведется с помощью АО «Банк ДОМ.РФ». АО «Банк ДОМ.РФ» – уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Единственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» является АО «ДОМ.РФ». АО «Банк ДОМ.РФ» осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.



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