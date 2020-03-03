В России

39 минут назад

Эксперты предсказали увеличение срока активности клещей

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#клещи
Эксперты предсказали увеличение срока активности клещей

Сезон активности клещей в 2020 году может продлиться не шесть месяцев, а восемь. 

Из-за аномально теплой зимы насекомые уже стали просыпаться, и происходит это на полтора месяца раньше обычного, рассказали «Известиям» в центре эпидемиологии Роспотребнадзора. 

В нескольких регионах России уже в феврале были зафиксированы случаи укусов клещей. Пострадали жители Новосибирска, Магнитогорска и Подмосковья. Так, жительница Бронниц заметила клеща на своей собаке во время прогулки с питомцем. 

«Если такие теплые зимы будут повторяться, то и эпидемический сезон клещевых инфекций станет более продолжительным», — заявила «Известиям» ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань. По ее словам, одними из первых могут проснуться клещи рода дермацентор, более опасного для животных. 

При этом зараженность клещей патогенами напрямую связана с численностью грызунов, а их сейчас очень много. 
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#клещи

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