Общество

сегодня, 12:57

Ничто не предвещало беды в Черемушках

6 3487
#убийство
2
Ничто не предвещало беды в Черемушках

Соседи говорят о семье, в которой произошло жестокое двойное убийство, как об обычной

Напомним, ночью 17 февраля в селе Черемушки Липецкого района, 48 летний мужчина убил спящих жену и дочь, а затем положил отрезанную голову дочери на кровать мертвой супруги. Убитым было 47 и 15 лет.

В данный момент по черемушкинской трагедии возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство двух лиц"). Отравившегося после совершенного преступления Владимира Полозова врачи откачали. Как только он полностью придет в себя, в отношении него будет принято решение о мере пресечения, и следователи начнут допрос. Также стало известно, что Владимир Полозов ранее страдал психическим заболеванием.

Никто не может объяснить, как могла произойти трагедия в деревне Черемушки Липецкого района.

Все соседи отзываются о семье Полозовых как о вполне обычной и ничем не примечательной. Муж с женой работали, дочка училась в школе, старший сын жил в городе, приезжал помогать по хозяйству.

О том, что в 2016 году глава семейства попал в больницу, особо никто не распространялся. Владимир Полозов даже имел водительские права и ездил за рулем легкового автомобиля. Один из соседей подумал, что он лечился от табачной зависимости или алкоголя. Но, в последнее время за подозреваемым в убийстве даже вредных привычек не наблюдалось.

Соседкой, которая нашла трупы, оказалась родной сестрой погибшей. Эту трагедию она до сих пор не может пережить и наотрез отказывается общаться с журналистами. Как стало известно, семья сейчас готовится к похоронам.

Ничего отрицательного о семье не смогли сказать и в Стебаевском сельсовете. Никогда на Полозовых не приходили жалобы ни по линии соцзащиты, ни со стороны правоохранительных органов.

На сегодняшний день жители деревни смогли озвучить лишь одну версию, по которой могло произойти убийство – ревность. В то же время, явных признаков агрессии к своей семье со стороны подозреваемого никто не наблюдал. К тому же Полозовы жили в доме на двух хозяев. И из-за стенки криков и скандалов не слышали, да и вообще жили они очень тихо.

img-big-0
img-small-0
6 3487
#убийство
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

фашисту

11 минут назад
читай липецкую газету там меня точно нет
ответить

Парень

11 минут назад
?, верна фамилия Полозовы.
ответить

фашист

34 минуты назад
цирк, а ты под каждой новостью свой гоно комент оставляеш
ответить

врач

43 минуты назад
Лечить его надо было. Тихие и спокойные они на все способны
ответить

цирк

56 минут назад
после фальсификации выборов, лентяи соседи ,стали самым опасным врагом, так как помирают от зависти, смотря в окна, как работящие люди зарабатывают себе на хлеб-149 процентов
ответить

?

сегодня, 13:20
В одном фамилия Полозовы, во втором Поздняковы, так какая верна
ответить

Еще в рубрике

Владельцам снегоходов выписали 40 штрафов
Владельцам снегоходов выписали 40 штрафов

31 минуту назад

Общество
В исправительных учреждениях Липецкой области прошли учения
#учения #УФСИН
В исправительных учреждениях Липецкой области прошли учения

51 минуту назад

Общество
В школе нашли крупу, которая может быть небезопасной
#Россельхознадзор
6
В школе нашли крупу, которая может быть небезопасной

сегодня, 13:26

Общество
Мемориал «Высота Огурец» дополнят ротондой
#высота огурец #тендер
Мемориал «Высота Огурец» дополнят ротондой

сегодня, 13:04

Общество
В женской колонии тоже праздновали Масленицу
#Масленица
4
В женской колонии тоже праздновали Масленицу

сегодня, 12:18

Общество
Липецкий чиновник получил крупный штраф за контракты с единственным поставщиком
#тендер #закупка #нарушение
6
Липецкий чиновник получил крупный штраф за контракты с единственным поставщиком

сегодня, 12:15

Общество