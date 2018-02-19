Ничто не предвещало беды в Черемушках

Соседи говорят о семье, в которой произошло жестокое двойное убийство, как об обычной

Напомним, ночью 17 февраля в селе Черемушки Липецкого района, 48 летний мужчина убил спящих жену и дочь, а затем положил отрезанную голову дочери на кровать мертвой супруги. Убитым было 47 и 15 лет.

В данный момент по черемушкинской трагедии возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство двух лиц"). Отравившегося после совершенного преступления Владимира Полозова врачи откачали. Как только он полностью придет в себя, в отношении него будет принято решение о мере пресечения, и следователи начнут допрос. Также стало известно, что Владимир Полозов ранее страдал психическим заболеванием.

Никто не может объяснить, как могла произойти трагедия в деревне Черемушки Липецкого района.

Все соседи отзываются о семье Полозовых как о вполне обычной и ничем не примечательной. Муж с женой работали, дочка училась в школе, старший сын жил в городе, приезжал помогать по хозяйству.

О том, что в 2016 году глава семейства попал в больницу, особо никто не распространялся. Владимир Полозов даже имел водительские права и ездил за рулем легкового автомобиля. Один из соседей подумал, что он лечился от табачной зависимости или алкоголя. Но, в последнее время за подозреваемым в убийстве даже вредных привычек не наблюдалось.

Соседкой, которая нашла трупы, оказалась родной сестрой погибшей. Эту трагедию она до сих пор не может пережить и наотрез отказывается общаться с журналистами. Как стало известно, семья сейчас готовится к похоронам.

Ничего отрицательного о семье не смогли сказать и в Стебаевском сельсовете. Никогда на Полозовых не приходили жалобы ни по линии соцзащиты, ни со стороны правоохранительных органов.

На сегодняшний день жители деревни смогли озвучить лишь одну версию, по которой могло произойти убийство – ревность. В то же время, явных признаков агрессии к своей семье со стороны подозреваемого никто не наблюдал. К тому же Полозовы жили в доме на двух хозяев. И из-за стенки криков и скандалов не слышали, да и вообще жили они очень тихо.