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Обнуление президентского срока объяснили в Кремле
Предположения Суркова даже не обсуждались в рамках подготовки к реформированию Конституции.
Высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков после внесения поправок в Конституцию — частное мнение, считают в Кремле.
- Нужно отметить, что с недавних пор Владислав Юрьевич уже является гражданином Российской Федерации, физическим лицом, который не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении. Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов, — ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос РИА Новости, согласны ли в Кремле с Сурковым.
О возможном «обнулении» президентских сроков Сурков сказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, пишут «Ведомости». По словам Суркова, с новыми полномочиями «это будет уже как бы другой институт президентства», на который ограничения нынешнего президентства распространяться не смогут. О том, что в рабочей группе "обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента", 11 февраля заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он уточнил "Интерфаксу", что узнал это от участников группы. Позднее в рабочей группе заявили, что такая возможность не обсуждается. Сопредседатель группы Павел Крашенинников сказал, что внесение поправки в пункт о президентских сроках не подразумевает их обнуление.
Сурков ушел с должности помощника президента 18 февраля. В администрации он курировал в том числе политику в отношении Украины. Известно, что Сурков решил уйти "в связи со сменой курса на украинском направлении".
- Нужно отметить, что с недавних пор Владислав Юрьевич уже является гражданином Российской Федерации, физическим лицом, который не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении. Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов, — ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос РИА Новости, согласны ли в Кремле с Сурковым.
О возможном «обнулении» президентских сроков Сурков сказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, пишут «Ведомости». По словам Суркова, с новыми полномочиями «это будет уже как бы другой институт президентства», на который ограничения нынешнего президентства распространяться не смогут. О том, что в рабочей группе "обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента", 11 февраля заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он уточнил "Интерфаксу", что узнал это от участников группы. Позднее в рабочей группе заявили, что такая возможность не обсуждается. Сопредседатель группы Павел Крашенинников сказал, что внесение поправки в пункт о президентских сроках не подразумевает их обнуление.
Сурков ушел с должности помощника президента 18 февраля. В администрации он курировал в том числе политику в отношении Украины. Известно, что Сурков решил уйти "в связи со сменой курса на украинском направлении".