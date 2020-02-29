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Знаете ли вы, зачем липчанин однажды угнал самолет и что из этого вышло?

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#знаете ли вы #
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Знаете ли вы, зачем липчанин однажды угнал самолет и что из этого вышло?

GOROD48 продолжает рассказывать об удивительных явлениях, редкостях и загадках Липецкой области, событиях ее истории и современности. Сегодня мы расскажем о жителе Задонска, который угнал самолет в Финляндию, а потом стал удачливым предпринимателем.

«Летим в Стокгольм!»

За год до развала СССР в стране угнали или попытались угнать 34 самолета. Один из угонов совершил житель Липецкой области.  
      
В октябре 1990-го пассажир самолета Як-40 рейса Новгород-Ленинград передал через стюардесс записку пилотам. «Начальник, меняй курс на Стокгольм. При посадке на любой другой аэропорт самолет взорвем. И пусть пташка не порхает по салону, кореша голодные».

Записку передал пилотам 41-летний житель Задонска Николай Селиванов. Несколько раз с ним общался известный российский журналист Григорий Тельнов. Мы приведем цитату из его статьи.

«Селиванов не думал, что ему поверят. Салон летящего из Новгорода в Петрозаводск самолета был наполовину пуст. Человек двадцать всего. Женщины с детьми, двое военных и несколько мужчин культурного вида.

Селиванов глянул на часы. Еще минут десять, и на земле «пробьют» досье на каждого из пассажиров. Выяснят, что подельников у него нет. И тогда все. Посадят лайнер где-нибудь на военном аэродроме под Питером. Начнут штурмовать, угробят пассажиров. А они ни при чем. Это его дело.

Николай решил – если самолет сажают в России, то он заявляет о добровольной сдаче. Но живым не дастся. Как только выйдет на трап, резко сунет руку в сумку. Так, чтобы все подумали, будто он хочет взорвать гранату. И тогда спецназовцы нажмут на курки…

Гранаты у него не было. В матерчатой сумке лежало полотенце, мыло, зубная щетка. И детская книжка про волчицу «Мага уводит стаю»…

Но самолет летел на Запад. «Через час он увидел море. Силуэты кораблей. А потом город. Сверху он не был похож на Стокгольм. Его Николай выучил по схеме для туристов.

- Стюардесса, что за город? – спросил он.

- Хельсинки.

Николай потянулся к сумке. Девушка побледнела:

- Командир просил передать, что мы можем сесть только здесь. До Стокгольма не хватит топлива!

- Пусть садится…

Из салона он вышел вслед за командиром.

Увидел нерусские надписи на машинах. Полицейских с короткоствольными автоматами и людей в штатском. Поднял руки…».

- Сойдя с трапа самолета, Селиванов попросил организовать пресс-конференцию, - вспоминает Григорий Тельнов. - Финны такую возможность ему предоставили. Николай говорил о сгнившем советском строе, о погрязших в коррупции чиновниках. Но критикой СССР он не ограничился, попутно раскритиковал Китай за Тибет, Израиль за Палестину, Великобританию за Ольстер. 

В Финляндии Селиванов попросил политического убежища, но оказался в местной тюрьме.  

«Ну, сумасшедший, что возьмешь?!»

В начале 1991 года финские власти выдали Николая Селиванова Советскому Союзу. Судили Селиванова в Новгороде, но в колонию он не попал: угонщика самолета признали психически больным. Уже в сентябре 1991-го он вышел на свободу «со справкой о психзаболевании». В определенных кругах Селиванова считали диссидентом, звали в Москву участвовать в митингах, но он отказался от политики и вернулся в Задонск, где сначала занялся мелким фермерством, а потом открыл магазин. Бизнес, благодаря справке из психушки, пошел удачно. Рассказывают, любой визит проверяющих в магазин оканчивался ничем, Селиванов показывал справку и спрос с него оказывался гладок. 

В задонском музее прессы Николая Селиванову посвящен целый стенд.  Создатель музея, журналист Александр Косякин, хорошо помнит Селиванова.

- Все началось с того, что у простого задонского водителя Селиванова милиционеры отняли мотоцикл,  - рассказывает Александр Косякин.  – Николай писал жалобы, считал, что правды можно добиться. Здесь его не понимали, и тогда он отправился в Москву, сидел на ступенях Верховного Совета. После угона самолета наши объявили его недееспособным, потому, что нормальные люди в Советском Союзе самолеты не угоняли. А когда простой провинциальный парень вернулся на родину, он сумел обыграть систему. Селиванов открыл в своем доме магазин с поэтическим названием «Утро», в котором продавал подакцизные товары. Налоговики сразу начали к нему претензии предъявлять, а он отвечал: «какой с меня спрос, я же ненормальный!». И за год Николай заработал себе на машину. На этой машине он потом и разбился.

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«Он был Дон Кихотом!»

Григорий Тельнов вспоминает о Николае Селиванове, как о простом и добром человеке.

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Дом Николая Селиванова в Задонске

- Простой, добрый, такой романтик, - говорит Григорий Тельнов.  – Я с ним встречался дважды в Задонске. Николай держал магазинчик, продавал еду, всякую мелочь, даже водкой торговал без лицензии и говорил: «У меня справка из психушки» и с ним не связывались. А потом он распродал товар, разобиделся на всё, сел в свою машину, поехал прямо на повороте, слетел с дороги и разбился.

По словам Григория Тельнова, еще в перестроечные времена Николай в окнах своего дома выставлял карикатуры на чиновников.

 - Это было что-то вроде «Окон РОСТА»  Маяковского. Народ смотрел, кто смеялся, а кто и жаловался.  А когда бизнесом занялся, магазинчиком своим, то он часто детям конфеты бесплатно раздавал, взрослым давал еду в долг, а то и вовсе бесплатно. Я считал его местным таким Дон Кихотом. 

Заглавное фото: rian.ru. На фото А. Беленького сотрудники КГБ СССР только что приняли Селиванова из рук финской полиции.

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#знаете ли вы #
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Комментарии (12)

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СССР сменила диктатура режима Все Путем

1 минуту назад
в СССР * диссиденты были приравнены к психически больным.крнда крминал пошел на носпереворот на транши МВФ ,контролируемый США и привел к власти ОПГ,этот режим любого здравомыслящего человека сажает в тюрьму на сроки больше чем в ГУЛАГе.при путинском режиме с демократией было покончено раз и навсегда.
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Алкаш

7 минут назад
Может и мне какой-нибудь самолёт угнать? Например, какой-нибудь Кукурузник (АН-2) и потребовать лететь сразу в США. И неважно, что я на Кукурузнике до АмерикЕ не долечу, но психом точно признают. Потом, создам магазин «Вечер» где-нибудь в гаражах и буду торговать дешёвой водкой. И показывать всем справку, что я псих. Потом, на заработанные деньги я куплю машину и разобьюсь на ней на ближайшем повороте. И пусть после этого про меня напишут статью на Город48, что я не псих, а герой.
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Было бы хорошо !

22 минуты назад
Если бы ,кто-нибудь, самолёт с Путиным ,куда-нибудь подальше угнал !.
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Циник и негодяй

23 минуты назад
Простой, добрый, такой романтик, который и глазом бы не моргнул и не капли сожаления у него не было, когда невинных людей убили бы при штурме.
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Максим

25 минут назад
Ещё добавлю, он всегда покупал товар (жевательные конфеты) за наличные, никогда не пользовался отсрочками. Подходя к его магазинчику сложно было представить, что там будет какая то выручка. Жаль, что его нет в живых, Царствие Небесное!
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вв

27 минут назад
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ТАКИМИ СТАТЬЯМИ ПЛОДИТЕ НОВЫХ ПСИХОВ
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Максим

44 минуты назад
В 2004 году я работал торговым представителем и часто заезжал в его "Утро". Удивительный добрый и приятный человек, я до сих пор его вспоминаю каждый раз как бываю в Задонске, удивительно)))
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горожанин

46 минут назад
А ещё этот "простой парень" по телефону сообщал о "минировании" бани, пришлось мокрым людям в срочном порядке выходить на улицу в холодную погоду, и милиции перекрывать больше чем на час проходящую рядом федеральную трассу. Да и алкоголем он торговал "палёным" недорого, магазин и назвал "Утро" так как страждущие ребята спешили там похмелиться. Наверное и пассажиры самолёта, пока летели под угрозой взрыва, были очень "счастливы" такому повороту событий. А так "простой парень", шутник и т.д и т.п.
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Перри Мейсон

52 минуты назад
Псих права получает, магазин открывает.. Все что надо знать о демократической России))
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Сергей 13

58 минут назад
А как он права на машину получил?Поделом и по делам,как пел Высоцкий.А на запад хотели свалить барыги,жулики и пр.аферисты,которых сейчас всё устраивает.
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