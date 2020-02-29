Знаете ли вы, зачем липчанин однажды угнал самолет и что из этого вышло?

GOROD48 продолжает рассказывать об удивительных явлениях, редкостях и загадках Липецкой области, событиях ее истории и современности. Сегодня мы расскажем о жителе Задонска, который угнал самолет в Финляндию, а потом стал удачливым предпринимателем.

«Летим в Стокгольм!»



За год до развала СССР в стране



В октябре 1990-го пассажир самолета Як-40 рейса Новгород-Ленинград передал через стюардесс записку пилотам. «Начальник, меняй курс на Стокгольм. При посадке на любой другой аэропорт самолет взорвем. И пусть пташка не порхает по салону, кореша голодные».



Записку передал пилотам 41-летний житель Задонска Николай Селиванов. Несколько раз с ним общался известный российский журналист Григорий Тельнов. Мы приведем цитату из его





Селиванов глянул на часы. Еще минут десять, и на земле «пробьют» досье на каждого из пассажиров. Выяснят, что подельников у него нет. И тогда все. Посадят лайнер где-нибудь на военном аэродроме под Питером. Начнут штурмовать, угробят пассажиров. А они ни при чем. Это его дело.



Николай решил – если самолет сажают в России, то он заявляет о добровольной сдаче. Но живым не дастся. Как только выйдет на трап, резко сунет руку в сумку. Так, чтобы все подумали, будто он хочет взорвать гранату. И тогда спецназовцы нажмут на курки…



Гранаты у него не было. В матерчатой сумке лежало полотенце, мыло, зубная щетка. И детская книжка про волчицу «Мага уводит стаю»…



Но самолет летел на Запад. «Через час он увидел море. Силуэты кораблей. А потом город. Сверху он не был похож на Стокгольм. Его Николай выучил по схеме для туристов.



- Стюардесса, что за город? – спросил он.



- Хельсинки.



Николай потянулся к сумке. Девушка побледнела:



- Командир просил передать, что мы можем сесть только здесь. До Стокгольма не хватит топлива!



- Пусть садится…



Из салона он вышел вслед за командиром.



Увидел нерусские надписи на машинах. Полицейских с короткоствольными автоматами и людей в штатском. Поднял руки…».



- Сойдя с трапа самолета, Селиванов попросил организовать пресс-конференцию, - вспоминает Григорий Тельнов. - Финны такую возможность ему предоставили. Николай говорил о сгнившем советском строе, о погрязших в коррупции чиновниках. Но критикой СССР он не ограничился, попутно раскритиковал Китай за Тибет, Израиль за Палестину, Великобританию за Ольстер.



В Финляндии Селиванов попросил политического убежища, но оказался в местной тюрьме.



«Ну, сумасшедший, что возьмешь?!»



В начале 1991 года финские власти выдали Николая Селиванова Советскому Союзу. Судили Селиванова в Новгороде, но в колонию он не попал: угонщика самолета признали психически больным. Уже в сентябре 1991-го он вышел на свободу «со справкой о психзаболевании». В определенных кругах Селиванова считали диссидентом, звали в Москву участвовать в митингах, но он отказался от политики и вернулся в Задонск, где сначала занялся мелким фермерством, а потом открыл магазин. Бизнес, благодаря справке из психушки, пошел удачно. Рассказывают, любой визит проверяющих в магазин оканчивался ничем, Селиванов показывал справку и спрос с него оказывался гладок.



В задонском музее прессы Николая Селиванову посвящен целый стенд. Создатель музея, журналист Александр Косякин, хорошо помнит Селиванова.



- Все началось с того, что у простого задонского водителя Селиванова милиционеры отняли мотоцикл, - рассказывает Александр Косякин. – Николай писал жалобы, считал, что правды можно добиться. Здесь его не понимали, и тогда он отправился в Москву, сидел на ступенях Верховного Совета. После угона самолета наши объявили его недееспособным, потому, что нормальные люди в Советском Союзе самолеты не угоняли. А когда простой провинциальный парень вернулся на родину, он сумел обыграть систему. Селиванов открыл в своем доме магазин с поэтическим названием «Утро», в котором продавал подакцизные товары. Налоговики сразу начали к нему претензии предъявлять, а он отвечал: «какой с меня спрос, я же ненормальный!». И за год Николай заработал себе на машину. На этой машине он потом и разбился.



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«Он был Дон Кихотом!»



Григорий Тельнов вспоминает о Николае Селиванове, как о простом и добром человеке.







Дом Николая Селиванова в Задонске



- Простой, добрый, такой романтик, - говорит Григорий Тельнов. – Я с ним встречался дважды в Задонске. Николай держал магазинчик, продавал еду, всякую мелочь, даже водкой торговал без лицензии и говорил: «У меня справка из психушки» и с ним не связывались. А потом он распродал товар, разобиделся на всё, сел в свою машину, поехал прямо на повороте, слетел с дороги и разбился.



По словам Григория Тельнова, еще в перестроечные времена Николай в окнах своего дома выставлял карикатуры на чиновников.



- Это было что-то вроде «Окон РОСТА» Маяковского. Народ смотрел, кто смеялся, а кто и жаловался. А когда бизнесом занялся, магазинчиком своим, то он часто детям конфеты бесплатно раздавал, взрослым давал еду в долг, а то и вовсе бесплатно. Я считал его местным таким Дон Кихотом.



Заглавное фото: rian.ru. На фото А. Беленького сотрудники КГБ СССР только что приняли Селиванова из рук финской полиции.



За год до развала СССР в стране угнали или попытались угнать 34 самолет а . Один из угонов совершил житель Липецкой области.В октябре 1990-го пассажир самолета Як-40 рейса Новгород-Ленинград передал через стюардесс записку пилотам. «Начальник, меняй курс на Стокгольм. При посадке на любой другой аэропорт самолет взорвем. И пусть пташка не порхает по салону, кореша голодные».Записку передал пилотам 41-летний житель Задонска Николай Селиванов. Несколько раз с ним общался известный российский журналист Григорий Тельнов. Мы приведем цитату из его статьи

«Селиванов не думал, что ему поверят. Салон летящего из Новгорода в Петрозаводск самолета был наполовину пуст. Человек двадцать всего. Женщины с детьми, двое военных и несколько мужчин культурного вида.Селиванов глянул на часы. Еще минут десять, и на земле «пробьют» досье на каждого из пассажиров. Выяснят, что подельников у него нет. И тогда все. Посадят лайнер где-нибудь на военном аэродроме под Питером. Начнут штурмовать, угробят пассажиров. А они ни при чем. Это его дело.Николай решил – если самолет сажают в России, то он заявляет о добровольной сдаче. Но живым не дастся. Как только выйдет на трап, резко сунет руку в сумку. Так, чтобы все подумали, будто он хочет взорвать гранату. И тогда спецназовцы нажмут на курки…Гранаты у него не было. В матерчатой сумке лежало полотенце, мыло, зубная щетка. И детская книжка про волчицу «Мага уводит стаю»…Но самолет летел на Запад. «Через час он увидел море. Силуэты кораблей. А потом город. Сверху он не был похож на Стокгольм. Его Николай выучил по схеме для туристов.- Стюардесса, что за город? – спросил он.- Хельсинки.Николай потянулся к сумке. Девушка побледнела:- Командир просил передать, что мы можем сесть только здесь. До Стокгольма не хватит топлива!- Пусть садится…Из салона он вышел вслед за командиром.Увидел нерусские надписи на машинах. Полицейских с короткоствольными автоматами и людей в штатском. Поднял руки…».- Сойдя с трапа самолета, Селиванов попросил организовать пресс-конференцию, - вспоминает Григорий Тельнов. - Финны такую возможность ему предоставили. Николай говорил о сгнившем советском строе, о погрязших в коррупции чиновниках. Но критикой СССР он не ограничился, попутно раскритиковал Китай за Тибет, Израиль за Палестину, Великобританию за Ольстер.В Финляндии Селиванов попросил политического убежища, но оказался в местной тюрьме.В начале 1991 года финские власти выдали Николая Селиванова Советскому Союзу. Судили Селиванова в Новгороде, но в колонию он не попал: угонщика самолета признали психически больным. Уже в сентябре 1991-го он вышел на свободу «со справкой о психзаболевании». В определенных кругах Селиванова считали диссидентом, звали в Москву участвовать в митингах, но он отказался от политики и вернулся в Задонск, где сначала занялся мелким фермерством, а потом открыл магазин. Бизнес, благодаря справке из психушки, пошел удачно. Рассказывают, любой визит проверяющих в магазин оканчивался ничем, Селиванов показывал справку и спрос с него оказывался гладок.В задонском музее прессы Николая Селиванову посвящен целый стенд. Создатель музея, журналист Александр Косякин, хорошо помнит Селиванова.- Все началось с того, что у простого задонского водителя Селиванова милиционеры отняли мотоцикл, - рассказывает Александр Косякин. – Николай писал жалобы, считал, что правды можно добиться. Здесь его не понимали, и тогда он отправился в Москву, сидел на ступенях Верховного Совета. После угона самолета наши объявили его недееспособным, потому, что нормальные люди в Советском Союзе самолеты не угоняли. А когда простой провинциальный парень вернулся на родину, он сумел обыграть систему. Селиванов открыл в своем доме магазин с поэтическим названием «Утро», в котором продавал подакцизные товары. Налоговики сразу начали к нему претензии предъявлять, а он отвечал: «какой с меня спрос, я же ненормальный!». И за год Николай заработал себе на машину. На этой машине он потом и разбился.Григорий Тельнов вспоминает о Николае Селиванове, как о простом и добром человеке.- Простой, добрый, такой романтик, - говорит Григорий Тельнов. – Я с ним встречался дважды в Задонске. Николай держал магазинчик, продавал еду, всякую мелочь, даже водкой торговал без лицензии и говорил: «У меня справка из психушки» и с ним не связывались. А потом он распродал товар, разобиделся на всё, сел в свою машину, поехал прямо на повороте, слетел с дороги и разбился.По словам Григория Тельнова, еще в перестроечные времена Николай в окнах своего дома выставлял карикатуры на чиновников.- Это было что-то вроде «Окон РОСТА» Маяковского. Народ смотрел, кто смеялся, а кто и жаловался. А когда бизнесом занялся, магазинчиком своим, то он часто детям конфеты бесплатно раздавал, взрослым давал еду в долг, а то и вовсе бесплатно. Я считал его местным таким Дон Кихотом.