Общество

28 минут назад

Водители проигнорировали призыв освободить улицу Белана от парковки

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#снег #парковки #благоустройство
Водители проигнорировали призыв освободить улицу Белана от парковки

Призывы управления благоустройства оказались гласом вопиющего в пустыне.

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Призыв управления благоустройства освободить 22 февраля проезжую часть улицы Белана от парковки автомобилей водители благополучно проигнорировали.

Вчера управление обратилось к жителям с просьбой хотя бы на один день не ставить машины на проезжую часть от пересечения улицы Белана с улицей Меркулова до перекрёстка с улицей Кривенкова. При этом было отмечено, что это – один из сложных отрезков улично-дорожной сети города, поскольку жители близлежащих домов привыкли ставить авто у себя под окнами на дороге, занимая целиком правую полосу для движения (при том, что в шаговой доступности имеются несколько официальных парковок).

Но призыв управления то ли не услышали, то ли сделали вид. Сегодня мы проехали вдоль улицы – почти вся она была заставлена автомобилями.

Правда, и причину, по которой управление благоустройства обращалось к липчанам, можно считать спорной – вывоз снега. Снега зимой-2020 так мало, что дополнительный вывоз из дворов может и не понадобиться. Но мы отмечаем не количество снега, а сознательность граждан, точнее – её отсутствие.

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#снег #парковки #благоустройство

Комментарии (5)

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Денис

6 минут назад
Липецке полон мудаков!
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Легко

10 минут назад
Парковка у родного подъезда, иди к Уваркиной ,она слуга народа ,народа нужны парковки .Фамилии надо называть конкретные ,а не обезличеннве власти .
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Дебилам из мерии

14 минут назад
Угомонитесь черти,хватит деньги народные киздить,где вы сугробы долпоепы увидели?
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Парковка у родного подъезда

19 минут назад
Совсем обнаглели власти. Парковки не хотят строить для народа.
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Вопрос

21 минуту назад
А где Уваркина ? Она за все в городе отвечает ,кроме медицины .
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