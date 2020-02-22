Водители проигнорировали призыв освободить улицу Белана от парковки

Призывы управления благоустройства оказались гласом вопиющего в пустыне.

Призыв управления благоустройства освободить 22 февраля проезжую часть улицы Белана от парковки автомобилей водители благополучно проигнорировали.

Вчера управление обратилось к жителям с просьбой хотя бы на один день не ставить машины на проезжую часть от пересечения улицы Белана с улицей Меркулова до перекрёстка с улицей Кривенкова. При этом было отмечено, что это – один из сложных отрезков улично-дорожной сети города, поскольку жители близлежащих домов привыкли ставить авто у себя под окнами на дороге, занимая целиком правую полосу для движения (при том, что в шаговой доступности имеются несколько официальных парковок).

Но призыв управления то ли не услышали, то ли сделали вид. Сегодня мы проехали вдоль улицы – почти вся она была заставлена автомобилями.

Правда, и причину, по которой управление благоустройства обращалось к липчанам, можно считать спорной – вывоз снега. Снега зимой-2020 так мало, что дополнительный вывоз из дворов может и не понадобиться. Но мы отмечаем не количество снега, а сознательность граждан, точнее – её отсутствие.





