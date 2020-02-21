Происшествия
19 минут назад
Двое мужчин разругались из-за собаки и куриц: точку в споре поставил удар ножом
145
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о причинении телесных повреждений.
Ельце полицейские возбудили уголовное дело о причинении легких телесных повреждений в отношении 40-летнего жителя города, который ударил ножом 64-летнего соседа.
- 30 января соседи поссорились из собаки и куриц, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Собака 40-летнего мужчины испугала куриц 64-летнего пенсионера.
Спор из-за живности достиг такого накала, что 40-летний ельчанин ударил соседа ножом в грудь. К счастью, пенсионер отделался неопасной для жизни трамой.
- 30 января соседи поссорились из собаки и куриц, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Собака 40-летнего мужчины испугала куриц 64-летнего пенсионера.
Спор из-за живности достиг такого накала, что 40-летний ельчанин ударил соседа ножом в грудь. К счастью, пенсионер отделался неопасной для жизни трамой.
145