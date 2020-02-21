сегодня, 09:08
Карантин в школах Липецка завершен
Об этом сообщила председатель департамента образования администрации Липецка.
В образовательных учреждениях учеников ждут сразу после праздников - во вторник, 25 февраля», - сообщила председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.
«По данным регионального Управления Роспотребнадзора заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей за последнюю неделю снизилась. В связи с этим учебный процесс в школах Липецка возобновляется. Вопросы со сроками весенних каникул и их продолжительностью в каждом общеобразовательном учреждении решаются индивидуально»
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Друзья, спешу поделиться с вами важной новостью: карантин в липецких школах завершается. В образовательных учреждениях учеников ждут сразу после праздников- во вторник, 25 февраля. По данным регионального Управления Роспотребнадзора заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей за последнюю неделю снизилась. В связи с этим учебный процесс в школах Липецка возобновляется. Вопросы со сроками весенних каникул и их продолжительностью в каждом общеобразовательном учреждении решаются индивидуально.
Родители
9п
Шёл мимо
Игорь
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