Карантин в школах Липецка завершен

Об этом сообщила председатель департамента образования администрации Липецка.

«Друзья, спешу поделиться с вами важной новостью: карантин в липецких школах завершается.В образовательных учреждениях учеников ждут сразу после праздников - во вторник, 25 февраля», - сообщила председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.«По данным регионального Управления Роспотребнадзора заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей за последнюю неделю снизилась. В связи с этим учебный процесс в школах Липецка возобновляется. Вопросы со сроками весенних каникул и их продолжительностью в каждом общеобразовательном учреждении решаются индивидуально»