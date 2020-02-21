Общество

сегодня, 09:08

Карантин в школах Липецка завершен

5 1831
#карантин
2
Карантин в школах Липецка завершен

Об этом сообщила председатель департамента образования администрации Липецка.

«Друзья, спешу поделиться с вами важной новостью: карантин в липецких школах завершается.

В образовательных учреждениях учеников ждут сразу после праздников - во вторник, 25 февраля», - сообщила председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.

«По данным регионального Управления Роспотребнадзора заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей за последнюю неделю снизилась. В связи с этим учебный процесс в школах Липецка возобновляется. Вопросы со сроками весенних каникул и их продолжительностью в каждом общеобразовательном учреждении решаются индивидуально» 

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Друзья, спешу поделиться с вами важной новостью: карантин в липецких школах завершается. В образовательных учреждениях учеников ждут сразу после праздников- во вторник, 25 февраля. По данным регионального Управления Роспотребнадзора заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей за последнюю неделю снизилась. В связи с этим учебный процесс в школах Липецка возобновляется. Вопросы со сроками весенних каникул и их продолжительностью в каждом общеобразовательном учреждении решаются индивидуально.

Публикация от svbedrova (@svbedrova5)

5 1831
#карантин
2

Комментарии (5)

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Родители

45 секунд назад
Щас самый пик все болеют, не дали детям ещё неделю посидеть, да кому чужие дети нужны пусть болеют
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9п

16 минут назад
Ну впрочем так всегда! Щас через пару дней опять половина класса не придёт.. и опять карантин? Ну конечно всем пофик на наших детей !!
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Шёл мимо

38 минут назад
Ну да, ну да! Выгоняйте учиться! Через пару дней опять подкласса на больничный уйдёт, а там опять карантин.
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Игорь

сегодня, 09:22
Нет, всем 25 в школу.
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64

сегодня, 09:19
У нас учатся по субботам, завтра что в школу?
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