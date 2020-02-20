Происшествия

42 минуты назад

Липчанка пыталась замять дело знакомого за 200 000 рублей, но попалась при передаче взятки

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#взятка
Липчанка пыталась замять дело знакомого за 200 000 рублей, но попалась при передаче взятки

Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. Жительница города попалась на передаче денег полицейскому, который действовал в рамках оперативно-розыскной операции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, женщина по просьбе своего знакомого, подозреваемого в совершении ряда тяжких преступлений, передала полицейскому, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, 200 000 рублей за прекращение доследственной проверки.

- При передаче денег женщину задержали, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - Ее знакомый, узнав об этом, скрылся от следствия, однако вскоре был задержан в городе Бресте при попытке пересечь границу с Польшей.

Позже белорусские власти передали подозревамого России. Сейчас его уголовное дело расследует СУ СК России по Липецкой области.

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#взятка

Комментарии (1)

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Ворчун

8 минут назад
Кто-то что то сделал, а кто то захотел ему помочь. К чему такая пустая информация.
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