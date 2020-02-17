В столкновении «Ниссана» и «Лады-Гранты» пострадали два человека, виновник аварии скрылся

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы девять человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 февраля в Липецке около часа дня на проспекте Победы произошло столкновение «Лады-Приоры» под управлением 31-летнего мужчины и автобуса «ПАЗ» с 47-летним водителем за рулем. В автоаварии пострадали водитель «Приоры» - с травмами его госпитализировали, и два его пассажира, в том числе пятимесячный мальчик. После оказания помощи они были отпущены.

В тот же день в Липецке на проспекте Мира столкнулись автомобили «ГАЗ» под управлением 59-летнего водителя, «Лада-Гранта» с «Лады-Гранты» с 18-летней девушкой за рулем м «Лада-Ларгус» под управлением 58-летнего мужчины. В ДТП пострадали водитель «ГАЗа – с травмами его госпитализировали, и 24-летняя пассажирка «Гранты» - после оказания помощи она была отпущена.

16 февраля в Тербунском районе около полудня на трассе Хлевное – Тербуны 37-летний водитель «Лады-Гранты» столкнулся с «Ниссаном» под управлением 62-летнего мужчины и скрылся с места происшествия. Водитель «Ниссана» и два его пассажира с травмами были доставлены в больницу. Водителя «Лады-Гранты» позже задержали сотрудники ГИБДД

В тот же день в Тербунском районе в начале десятого вечера на трассе Березовка – примыкание к автодороге Тербуны – Волово 59-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина получил травму и был доставлен в больницу.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 945 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 25 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 166.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 15 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 66 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.